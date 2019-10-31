هاني شاكر لمحمد رمضان: " ياريت بقى ينوّع..عرفنا أنه نمبر وان"!

على ما يبدو أن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ضاق ذرعًا بمحمد رمضان وبالأعمال التي يقدمها، والسبب هو التكرار وعدم التجديد والبقاء في نفس الفكرة والذي أصبح مملًا بالنسبة لأمير الغناء العربي.

وكشف هاني شاكر عن رأيه فيما يخص الممثل المصري محمد رمضان وأعماله التي تحمل نفس الأفكار المكررة خلال لقاء صحفي لبرنامج "إنسايدر بالعربي" على قناة دبي، وعلق قائلًا: "هو ليس مطربًا، هو يغني كلامًا وراء بعضه".

وأضاف: "لو ناوي يكمل يا ريت بقى ينوّع، عرفنا أنه نمبر وان، وعرفنا أنه السلطان، وعرفنا أنهم بيشيلوه على المسرح زي الملوك، عرفنا الحاجات دي الحمدلله، يا ريت يبقى في جديد الفترة الجاية إن شاء الله".

ويأتي هذا التعليق من الفنان هاني شاكر، بعد أن طرح رمضان آخر أعماله المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "السلطان" من خلال قناته على يوتيوب.

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