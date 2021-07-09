بالفيديو: عمرو دياب يطرح فيديو كليب أحدث أغنياته (الدنيا بترقص)

طرح النجم الكبير عمرو دياب فيديو كليب أغنيته الجديدة (الدنيا بترقص).

وظهر عمرو خلال الأغنية في أجواء صيفية مبهجة حيث تعد هذه الأغنية أولى أغانية التي يطرحها في صيف 2021 وذلك بالتعاون مع شركة (فودافون).

(الدنيا بترقص) من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

بدوره كشف الشاعر تامر حسين عن موعد ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد الذي يطرحه بمناسبة الموسم الصيفي، في تجربة متكررة للهضبة على مدار السنوات الماضية.

و كتب تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك منشور مبهم ومشوق حول بداية الموسم الصيفي الغنائي قائلا:( الصيف هيبدأ يبقى نار)، في إشارة إلى بدء طرح الأغاني الجديدة.

و ربط الجمهور بين منشور تامر حسين وألبوم عمرو دياب الجديد، وردا على سؤال أحد المتابعين حول موعد طرح أغاني الهضبة الجديدة، وكان رده (الشهر الجاي).

وأوضح تامر حسين على أنه يشارك في ألبوم الهضبة بأغنياته كالمعتاد، لكن الأغنية المقرر طرحها في البداية ليست من كلماته.

و كان دياب قد طرح ألبوم (يا أنا يا لأ)، في صيف 2020، وحقق نجاحا كبيرا بأغنياته التي كان من أبرزها (محسود، شكرا، طبل، فاكرني يا حب، بتهزر).