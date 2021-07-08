الموت يفجع سوزان نجم الدين!

فُجعت الممثلة السورية سوزان نجم الدين بوفاة عمها محي الدين الصالح من دون الكشف عن سبب الوفاة ما إذا كانت وعكة صحية أو شيء آخر.

سوزان أعلنت الخبر بتغريدة عبر حسابها في تويتر جاء فيها "رحم الله آخر أعمامي وأقربهم إلى قلبي الأديب الشاعر والفيلسوف المثقف محي الدين الصالح صاحب القلب العذب ورفيق الصغار والكبار وتغمده الله بواسع رحمته عسى أن يلتقي بأبي الحبيب في جنة الخلد انشاءالله..رحمكما الله وكم سنشتاق إليكما إلى أن يحين اللقاء"

رحم الله آخر أعمامي وأقربهم إلى قلبي الأديب الشاعر والفيلسوف المثقف محي الدين الصالح صاحب القلب العذب ورفيق الصغار والكبار

وتغمده الله بواسع رحمته عسى أن يلتقي بأبي الحبيب في جنة الخلد انشاءالله..

رحمكما الله وكم سنشتاق إليكما إلى أن يحين اللقاء🙏 #سوزان_نجم_الدين #نمير_الصالح pic.twitter.com/dokGHDL2V9 — Suzan Najm Aldeen (@suzan_najm) July 7, 2021

وكانت سوزان قد فُجعت بوفاة زوجها ووالد أبنائها منذ أشهر قليلة، وجاء خبر الوفاة بالتزامن تقريباً مع تنحي الرئيس الأمريكي ترامب من منصبه مما سمح لأولادها بالعود مجدداً وتم لم الشمل بينهم ومشاركة هذه اللحظات بفيديو عبر حسابها الرسمي في انستقرام.

سوزان نجم الدين تثير الجدل!

يذكر أن سوزان منذ أشهر قليلة كانت قد أثارت الجدل بعد أن أطلقت تصريح "أنا محجبة داخلياً" عبر برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية المصرية إيناس الدغيدي، وشرحت سوزان ما تعنيه تحديداً بتصريحها قاصدةً أن الحجاب ليس معيار لقياس أخلاق الناس وأنها ترتدي الملابس المناسبة في مكانها المناسب، إذ ترتدي المايوه في البحر والفساتين القصيرة في المهرجانات وفي بعض الأحياء تحاول تعديل الفستان بطريقة مُحتشمة لكن هنالك تفاصيل تغفل عنها.

وتابعت نجم الدين وقتها أنها تحاول جاهدةً أن تجعل ملابسها محتشمة وفي نفس الوقت تسعى لعلاقتها مع رب العالمين داخلياً وليس بالضرورة أن تكون مُحجبة ليكون هناك تواصل بينها وبين الله.

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