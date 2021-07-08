هاني شاكر يتعرض لوعكة صحية تُجبره على دخول المستشفى..والفيديو الأول من سرير العلاج!

تعرض نقيب الفنانين النجم المصري هاني شاكر إلى وعكة صحية مفاجئة أجبرته على دخول المستشفى قبل ساعات من حفله المنتظر.

هاني شارك فيديو له من داخل المستشفى على سرير العلاج وعلق بـ "جمهوري الحبيب أنا بعتذر منكن عن حفل الليلة، كان نفسي أشوفكم بس للأسف الشديد أنا تعبان شوي وعندي ضربات قلب مش مزبطة...الطبيب نصحني أبقى بالعناية لمدة 48 ساعة واخضع للفحوصات والتحاليل….إن شاء الله نرتب ميعاد ثاني قريب"!

الجمهور والمشاهير بدورهم تمنوا الشفاء العاجل للفنان بتعليقات كان منها لـ النجمة فيفي عبده والتي جاء فيها "سلامتك بعد الشر عليك"...أما الناقدة فجر السعيد فقد علقت بـ "مليون سلامه ليك يا استاذ …. لابأس طهور إن شاء الله"...فيما علقت النجمة الأردنية ديانا كرزون بـ "سلامة قلبك ما تشوف شر".

بالحديث عن النجم المصري فقد أثار الجدل منذ مدة بعد أن شارك صُورة جديدة له للترويج لآخر أعماله الفنية "لو سمحتوا" والتي ظهر فيها بلوك مختلف تماماً وبدى مُشابهاً للنجم التونسي صابر الرباعي، وعلق هاني على التشابه أنه حتى أصدقائه المقربين لم يتمكنوا من التعرف عليه وأضاف "جابوا منين إني شبه صابر الرباعي، احتمال لأن صابر ظهر بنفس اللوك مسبقا، صابر الرباعي حبيبي وأنا وهو واحد أكيد".



بالحديث عن أغنية "لو سمحتوا" فهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي بينما اشرف على التوزيع جلال الحمداوي، وحقق العمل أكثر من 300 ألف مشاهدة في غضون عدة أيام.

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