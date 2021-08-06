بالفيديو: محمد حماقي يطرح (زيها مين) أولى أغاني البومه الجديد

طرح الفنان محمد حماقي أغنية جديدة بعنوان (زيها مين) أول أغاني ألبومه الجديد. الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم.

كان قد انتهى المطرب محمد حماقي من تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم (يافاتني)، بعد أن أعلن عن طرحه خلال موسم الصيف الحالي.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقي في ألبومه الجديد، من الشعراء يتعاون مع كل من أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

يذكر أن من آخر أعمال النجم محمد حماقى كليب دعاء ديني طرحه حماقي في رمضان الماضي بعنوان (ياللي عالم بينا)، والذى طرحه عبر (يوتيوب) وحساباته على منصات السوشيال ميديا، وهو من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع أحمد إبراهيم.