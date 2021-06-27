محمد حماقي يحرج زينة عماد بحركة عفوية.. والمتابعون: "ليه مسك يديها"

أحيا النجم المصري محمد حماقي حفلًا غنائيًا في أكبر قبة في العالم Jeddah Super Dome في مدينة جدة السعودية، وقدم من خلاله أغانيه الشهيرة أمام أكثر من 3 آلاف متواجد، وكشف فيه عن مفاجأة رائعة دعم من خلالها المواهب السعودية الشابة.

تصدر هاشتاغ "زينة عماد" موقع "تويتر" بعد مشاركتها محمد حماقي خشبة المسرح لأداء أشهر أغانيه، إذ بدا عليها التوتر والحرج حال صعودها على المسرح وزيَّنت ابتسامتها اللطيفة وجهها البريء، وفي لقطة جميلة، أمسك حماقي بيدها وسحبها بلطف نحو منتصف المسرح ليسلَّط الضوء عليها أثناء غنائها.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على هذه اللقطة اللطيفة، وبالتأكيد لا بد من للقليل من الفكاهة والانتقاد، فكتب أحدهم: "عادي حماقي يمسكها إما يجي ابن عمها بتعلن اهلو ".

وكتب آخر: " لو احد ثاني مسك يدها زعلت".

وانتقد المتابعون إمساك حماقي يدها بدلًا من الإشارة لها، وكتب أحد المستخدمين: " بس انو كان اشرلها تيجي لهون ، ليش مسكة الايد بتوقع لو حدا تاني كان عملت اصة".

وعلَّق آخر: " وبأي حق يمسكها منجد مافي لادين ولا اي شي".

زينة عماد تعرب عن سعادتها لمشاركة حماقي

من جهة أخرى، أعربت عماد عن سعادتها لمشاركة النجم خشبة المسرح، ونشرت تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "طيب تدروا أني طلعت عالمسرح مع حماقي وغنينا الميدلي؟ وتدروا أنه وعدني بأغنية دويتو أنا وياه؟ لما قدّمني عالمسرح، يا ناس الأرض مو شايلتني من الفرحة".

لما قدّمني عالمسرح ، ياناس الارض مو شايلتني من الفرحة pic.twitter.com/MW7JGBrmTH — زينة عمادZena |🇸🇦 (@zenaemaad) June 25, 2021

طيب تدروا اني طلعت عالمسرح مع حماقي وغنينا الميدلي ؟ وتدروا انه وعدني باغنية دويتو انا وياه ؟❤️❤️❤️❤️ — زينة عمادZena |🇸🇦 (@zenaemaad) June 25, 2021

زينة عماد وبداية شهرتها

يذكر أن زينة عماد، البالغة من العمر 23 عامًا، اشتهرت بعد نشرها أغاني بطريقة «ميدلي» عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب" تحديدًا "ميدلي حماقي" الذي انتشر بشكل واسع، حيث تخطَّت مشاهداته أكثر من 63 مليون مشاهدة.

ويُشار أن زينة عماد بدأت مسيرتها الفنية بظهورها في الحفلات المدرسية والمناسبات الوطنية، وحصلت الشهر الماضي على المركز الأول في جائزة الموسيقى المقدمة من وزارة الثقافة، التي تهدف إلى إبراز المواهب السعودية.