بالفيديو: مصطفى حجاج يضع رامز جلال في مأزق ويجبره على إيقاف المقلب!

وقع الاختيار في الحلقة السادسة على الفنان مصطفى حجاج ليكون ضحية في شباك الفنان رامز جلال في "رامز في الشلال" ضمن برنامج المقالب السنوي في رمضان، ولكن ما فعله الفنان المصري عند رؤيته لمجسم الغوريلا أجبر الجميع على إيقاف المقلب سريعًا.

وانتاب الفزع والخوف مصطفى حجاج، خاصة بعد أن بدأ بسماع صوت مخيف وراء الأشجار، وبمجرد رؤيته للغوريلا قادمة باتجاهه، بدأ حجاج بالركض مسرعًا نحو المنحدر بالقرب من الشلال، فوقع أرضًا وتعرض لإصابة في الغالب، مما دفع رامز جلال ومن معه لإيقاف المقلب سريعًا للاطمئنان على حالة الضيف.

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" على استضافة الفنانين والنجوم، ووضعهم في ظروف صعبة ومرعبة ما بين القارب والشلال في اندونيسيا، والختام مع غوريلا ضخمة صوتها كصوت وحش مفترس ينوي الانقضاض على فريسته، ويعد هذا الموسم هو التاسع على التوالي منذ 2011.

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