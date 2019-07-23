حقيقة وفاة الإعلامية الكويتية فوزية الدريع جرّاء حادث مروّع عن عمر 66 عامًا

ضجت مواقع التواصل وبالأخص موقع تويتر خلال الساعات الماضية، بخبر تم تداوله بكثافة يخص الإعلامية الكويتية الدكتورة فوزية الدريع، وجاء فيه أنها توفيت بعد تعرضها لحادث سير مروع، مما ترك الكثير من محبيها في حالة صدمة.

وعلى الرغم من أن الكثير من مستخدمي مواقع التواصل قد تناقلوا الخبر، وقدموا التعازي في وفاة الإعلامية الكويتية الشهيرة، إلّا أنه لم يصدر حتى الآن أي خبر رسمي حول ذلك، ولم يخرج أي أحد من أفراد عائلة الدكتورة فوزية الدريع لتأكيد أو نفي الوفاة.

وتعد الإعلامية الكويتية الدكتورة فوزية الدريع من بين أشهر المذيعات في الوطن العربي، وذلك من خلال برنامجها المختص بالعلاقات الاجتماعية والنفسية والجنسية "دكتور فوز"، حيث أنها حصلت على ماجستير في الثقافة الجنسية من جامعة باسفيك والدكتوراه من جامعة يورك البريطانية، واشتهرت بكلمتها "يا عيوني" خلال تقديمها حلقات برنامجها.

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