أول تعليق من فوز الفهد بعد اتهامها بالظهور في مقطع إباحي (فيديو)

بعد مرور 3 أشهر على واقعة الفيديو الفاضح الذي انتشر بكثافة بين كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قررت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد الحديث حول الأمر مرة أخرى، وذلك من خلال مقطع فيديو قامت بمشاركته مع متابعيها عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

وأثبتت فوز الفهد من خلال الفيديو براءتها من المقطع الفاضح الذي نسب إليها ونشرت تغريدات المحامي الخاص بها، وفي ذات الوقت ردت على كل من طعن في شرفها واتهمها بممارسة الرذيلة وقالت :"حسبي الله ونعم الوكيل".

وقال المحامي الكويتي حسين العصفور في تغريدة له على موقع ”تويتر“: "بعد انتشار فيديو لأحد الأشخاص وبرفقته صديقته بشكل مخل بالأداب قبل ٣ أشهر المحكمه تقضي بحبسه بتهمة الابتزاز والفعل الفاضح وإساءة استعمال الهاتف ستة أشهر مع الشغل والنفاذ".

وتابع: "يجب التريث وعدم زج أسماء الناس بمقاطع الفيديو والنشر بأسمائهم، الآن بعد انتشار الفيديو وحبس الأطراف المعنيين بالقضية وتم نسب الفيديو لشخصيه أخرى ما الفائدة من وراء ذلك !؟".

الجدير ذكره، أنه انتشر مقطع فيديو إباحي يتم فيه ممارسة الفعل الفاضح منذ 3 أشهر، وتم تداوله على أنه يعود إلى الفاشينيستا فوز الفهد، ومنذ ذاك الحين تسبب هذا الفيديو بضجة كبيرة حتى تبين في النهاية أنه مجرد شبه في الشكل بين الفتاة في الفيديو والفاشينيستا الكويتية.

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