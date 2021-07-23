بالفيديو: نوال الزغبي تطرح كليب أحدث أغنياتها (أرقص)

طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، اليوم الأربعاء، أحدث أغانيها التي تحمل اسم (ارقص)، وذلك عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب).

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس وماستر نور الأسعد.

وتقول بعض كلمات الأغنية: (قلبي بيرقص على دقاته.. حبك غير كل حياته.. كملت الحتة الناقصة، هات إيدك حلّي الرقصة.. (ارقص، ارقص، ارقص)، ارقص على قلبي ودقوا، واللي يغيروا منا يطقوا، نسهر نتجنن على كيفنا، ولا ناس ولا دنيا تكتفنا، واللي بعينه بيحسدنا، يتشطر ويقلدنا).

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبى قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع (تويتر) عن اسم الألبوم وهو (عكس الطبيعة)، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.