نوال الزغبي تفتح النار على نانسي عجرم...والأخيرة مشغولة بنجاح ألبومها!!

حرب إلكترونية من طرف واحد شهدها موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد أن بادرت الفنانة نوال الزغبي بفتح النار على زميلتها نانسي عجرم.

الأمر بدأ بإعلان ألبوم نانسي عجرم والذي حمل إسم "Nancy 10" ضمن حملة تسويقية ضخمة تتماشى مع أعمال الفنانة، ومن ضمن الحملة أقدم تطبيق سبوتيفاي العالمي عبر حسابه الرسمي في إنستقرام على مشاركة صُورة نانسي عجرم كأول فنانة عربية يتم مشاركة صورتها على التطبيق إضافةً إلى وضع صورتها من خلال شاشة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأميركية.

الحساب الرسمي للتطبيق والذي شارك صُورة الفنانة اللبنانية أرفقها بتعليق "قبل 23 عامًا، أطلقت ملكة البوب العربي # نانسي عجرم أول ألبوم مسجل لها ...واليوم، هي هنا مع ألبوم جديد # نانسي 10"!

لقب "ملكة البوب العربي" استفز زميلتها نوال الزغبي وجمهورها الذي أطلق عدة تغريدات يؤكد أن اللقب لنجمتهم، والمفاجئ كان دعم نوال لهذه التعليقات والتي كان منها "في ملكه البوب نوال الزغبي اللي وصلت لعز نجومية ما وصلها حدا ونوع موسيقى جديد عملتووووو خلصت الخبرية مافي اي حدا يعطي حالو اي لقب مش إلو"

وجاء في تغريدة أخرى دعمتها نوال "اجمالا ما بحب فوت ب مشاكل تافهة و سطحية في ظل هالأوضاع..بس للتغيير، ملكة الPop العربي هي نوال الزغبي والكل بيعرف هالشي... اسمحولنا شكرا"!

جمهور نانسي عجرم بدوره لم يلتزم الصمت وشارك عدة فيديوهات من مقابلات قديمة لـ نوال تتحدث فيها عن نجاح نانسي عجرم وبفيديو آخر وهي تتحدث عن أن الألقاب لا تهمها بتاتاً وهو ما يتعارض مع تصرفاتها الحالية.

أما نانسي عجرم فهي كالعادة لا تعطي لمثل هذه المواضيع وترد بنجاحاتها التي ما زالت مستمرة ليومنا الحالي خاصةً مع الألبوم الجديد الذي يشهد إقبال جماهيري عبر منصات الموسيقى وتصدره الحديث عبر منصة تويتر.

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