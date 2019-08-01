بالفيديو: هكذا تصرّف كاظم الساهر مع معجبة اقتحمت المسرح أثناء حفله الأخير!

أحيى الفنان العراقي كاظم الساهر حفله الغنائي مؤخرًا ضمن مهرجانات إهدن الدولية في لبنان، وخلال الحفل تعرّض لموقف أصبح مألوفًا بالنسبة له ولباقي الفنانين أثناء الحفلات، حيث قامت إحدى المعجبات من الجمهور الحاضر باقتحام المسرح بشكل مفاجئ والرقص على أنغام "قولي أحبك".

وفي مثل هذه المواقف يتدخل عادة أفراد الأمن، إلّا أن القيصر كاظم الساهر كما عود جمهوره ومحبيه دائمًا لم يطلب أي تدخل وتعامل مع المعجبة بكل لطافة ولباقة وتركها ترقص وأكمل وصلته الغنائية بشكل طبيعي، حتى قام في النهاية بإمساك يدها ومن ثم أنزلها عن المسرح بكل هدوء، ليثير اعجاب الجميع ويتفاعل المتابعون مع تصرفه هذا بشكل كبير.

من ناحية أخرى، اعتقد البعض مؤخرًا أن الفنان كاظم الساهر انفصل عن خطيبته، حيث أنه رفض الحديث في مقابلة صحفية عن هذا الأمر، مشددًا على أنه موضوع خاص، وبدا حزينًا وهو يتكلم عن زفافه لتبدأ التكهنات بأنه قد انفصل عنها بسبب فارق العمر والكثير من الأسباب الأخرى.

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