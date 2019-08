بعد وفاة فاروق الفيشاوي..صدمة جديدة للوسط الفني بوفاة هذا الشاب والنجوم يقدمون التعازي

يا حبيبي مع السلامة هتوحشني اوي اوي البقاء لله ان لله وان اليه راجعون😭😭😭😭😭😭😭😭😭 في الجنة ان شاء الله 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

A post shared by Mai Selim (@maiselim) on Jul 31, 2019 at 6:01am PDT