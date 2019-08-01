بعد وفاة فاروق الفيشاوي..صدمة جديدة للوسط الفني بوفاة هذا الشاب والنجوم يقدمون التعازي

لم يمر الكثير على وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حتى صُدم الوسط الفني المصري من جديد بعد تلقيهم أخبار وفاة مصمم الأزياء في الكثير من الأعمال الفنية أحمد رشدي، وسارع النجوم بتقديم التعازي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن رحيل هذا الشاب ترك حزنًا في الأوساط الفنية المصرية، حيث نعى عدد من النجوم مصمم الأزياء أحمد رشدي بكلمات مؤثرة، فكتبت مي سليم عبر حسابها وقالت: "يا حبيبي مع السلماة هتوحشني اوي اوي البقاء لله ان لله وان اليه راجعون..في الجنة ان شاء الله".

كما ونعاه الفنان صلاح عبدالله قائلًا: " كان معانا في هوجان إدارة إنتاج وكان بيشتغل بكل جدية وحماس ليل نهار وكان مابيبطلش ضحك ولا بيبطل هزار وكان الكل بيحبه بلا إستثناء لإنه كان بينضرب بيه المثل في الوفاء والعطاء كان شاب في غاية اللذاذة والإجتهاد والنشاط وفجأة قريت هنا إن رشدي مات وكان نفسي أسأل حبايبي اللي نشروا الخبر هوه رشدي كان إسمه رشدي إيه؟!هوه رشدي مات إزاي وليه؟! بس ماقدرتش أستغفر الله العظيم ولاحول ولاقوة إلابالله وأسأكم الفاتحة والدعاء لـِ #رشدي".

وكان عدد كبير من الفنانين قد قدموا تعازيهم أيضًا مثل شريف منير وخالد سليم والمنتج محمد محمود عبد العزيز وغيرهم من الأسماء، والجميع عبّر عن أسفه وحزنه على فراق إحدى الشباب المميزين بأخلاقهم وأمانتهم واجتهادهم في عملهم.

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