بالفيديو: وصول جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم إلى سوريا.. وتصريح خطير من محامية العائلة!

شاركت محامية قتيل فيلا "نانسي عجرم" فيديو لوالدة محمد الموسى وهي تستقبل جثمان ابنها وكانت بجانبها محامية العائلة رهاب بيطار.

وبعد تشريح جثمان محمد الموسى وظهور تقارير الطب الشرعي، تم نقله إلى سوريا ليدفن في مسقط رأسه على يد أهله.

محامية مقتحم فيلا نانسي عجرم تلقت الكثير من الانتقادات بسبب استغلالها كما وصف البعض لحالة الأم ومشاركة الفيديو وهي بجانبها.

إلا أن المحامية لم تكتفي بذلك بل شاركت فيديو أخر تصرح فيه أن الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم قد غادر البلاد إلى قبرص من أجل الاستجمام على الرغم من منع السفر الصادر بحقه، وأنه تم منع زوجة محمد الموسى من دخول سوريا.

وما زالت الشائعات متضاربة حول مكان تواجد فادي الهاشم، إلا أن المعلومات الأكيدة تفيد أن السبب وراء منع زوجة محمد الموسى هو الاشتباه بالتخطيط المسبق مع زوجها لاقتحام الفيلا، كما أظهر تفريع الهاتف الخاص بها وتواجدها في محيط الفيلا الخاصة بعائلة عجرم في فترة معينة.

كما أكدت المحامية أنه سيتم تشريح الجثة اليوم للمرة الثالثة من أجل التأكد من التقريران السابقان حول وضع الجثة ووجود احتمالات أخرى.