بالكمّامة وملابس البحر..نسرين طافش تستجم على الشاطئ برفقة صديقاتها (صور)

خطفت الفنانة نسرين طافش الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، وذلك بعد أن شاركت الجمهور مجموعة من الصور لها برفقة صديقاتها خلال استجمامهن على أحد الشواطئ في دبي.

وعلى الرغم من أن نسرين طافش وصديقاتها ظهرن خلال الصورة وكأنهن في مكان منعزل عن العالم ولم يظهر أن هناك تجمعات حولهن، إلّا أنهن أظهرن مدى التزامهن بإجراءات الوقاية والسلامة في ظل أزمة فيروس كورونا وظهرن في إحدى الصور وهن بالكمامات.

ونالت نسرين طافش إعجاب متابعيها على إنستغرام، خاصة وأنها أطلت عليهم بفستان بحر وحصلت الصور على أكثر من 130 ألف إعجاب، وكتبت طافش تعليق قالت فيه: "بعيدًا عن كل شيء..اجتمعنا على شيء واحد فقط وهو الحب..عن تلك الأمسية أتحدث".

على الصعيد الفني، من المقرر أن تشارك الفنانة نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" والذي يتم تصويره حاليًا، ويشارك في بطولته ماجد المصري ومادلين طبر وندى موسى وأحمد سعيد عبد الغني وعماد رشاد، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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