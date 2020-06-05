عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة!

رزقت عائلة مقداد والمعروفون بـ عائلة طيور الجنة نسبةً إلى قناة الأطفال التي يديرونها بطفل جديد أطلقوا عليه اسم "سند".

العائلة التي أصبحت مكونة من 5 ذكور وفتاة واحدة كلاً منهم أبدى فرحته على طريقته الخاصة، وقد شاركوا فيديو يظهر اللحظات المليئة بـ المشاعر من لحظة دخول المستشفى إلى لحظة استقبال الطفل الجديد الذي تم إنشاء حساب رسمي له عبر تطبيق انستجرام.

رب الأسرة والمدعو خالد عبد الله جبريل مقداد هو مؤسس ومدير قناة طيور الجنة والذي يحمل الجنسية الأردنية وأصوله فلسطينية كان قد شارك صورة له برفقة الطفل وعلق بـ:

"رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ" الحمد لله الذي مَنَّ علينا في هذا اليوم الجميل حيث تكون ليلة يوم الجمعة بمولود جديدٍ أسميناه ( سند )، سائلين الله تعالى أن يكون صالحًا مصلحًا وسندًا لأبويه وأهله ودينه وبلاده والناس أجمعين .

يذكر أن فكرة طيور الجنة كانت قد بدأت بـ فيديوهات مصورة من البيت لتبدأ بعدها بالتوسع ليطلقوا قناة خاصة عام 2008 والتي ما زالت تحقق نجاح كبير ليومنا هذا.

في نفس السياق، كانت العائلة قد تصدرت حديث السوشال ميديا بعد أن أعلن الإبن الأكبر "الوليد" خبر خطوبته، وعلق الجمهور وقتها بطريقة طريفة من بينها "هدول اتجوزوا واحنا لسه بنغني أغانيهم"، واضاف آخر "أغاني جديدة رح تنزل قريباً".

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