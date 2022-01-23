بدرية أحمد تدخل المستشفى وتطلب من جمهورها الدعاء لها..فيديو

أثارت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد قلق الجمهور خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن نشرت عدة فيديوهات لها من داخل المستشفى، وطلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بعد تدهور حالتها الصحية.

وفي التفاصيل، تحدثت الفنانة بدرية أحمد لجمهورها من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل، وقالت بأنها تعرضت لأزمة صحية، حيث ظهرت في الفيديوهات وهي تعاني من مشاكل من في التنفس ومن السعال المستمر، فظن البعض أنها مصابة بفيروس كورونا، ولكنها نفت ذلك وكشفت عن تفاصيل مرضها بشكل كامل.

وقالت بدرية أحمد أنها في الحقيقة تعاني من بكتيريا على الرئة، على عكس ما اعتقد الجميع بأنها مصابة بفيروس كورونا، وأشارت إلى أن هذه العدوى البكتيرية تسببت بضرر في الجانب الأيسر من الرئة، وأن حالتها خطرة ولا تعرف طريقة علاج هذا المرض حتى الآن.

وكشفت الفنانة الإماراتية في فيديو آخر أن الأعراض التي تعاني منها شبيهة بأعراض فيروس كورونا، وهو أصابها بتعب نفسي قبل أن يكون جسدي، وتوجهت للجمهور بأن يدعو لها لتخطي هذه الأزمة المرضية بخير وسلام.

الجدير بالذكر أن الفنانة بدرية أحمد غائبة عن الشاشة منذ سنوات، حيث أن آخر أعمالها كانت في عام 2018 في مسلسل "خطوات الشيطان" ومسرحية "سناب شاتية"، ومنذ ذاك الوقت تتواصل مع محبيها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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