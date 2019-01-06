بدرية احمد

كعادتها أثارت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد موجة من الجدل ضدها بعد ظهورها بفيديو وهي تتصرف بغرابة وكأنها غير واعية أو مدركة، حيث انتشر فيديو للفنانة الإمارتية تظهر فيه وهي تغني وتتراقص بطريقة غريبة، وفي مقطع آخر من الفيديو تُظهر أحمد حذائها وتستعرضه بطريقة غير لائقة.

وفور انتشار هذا المقطع وتداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت أحمد لهجوم كبير ورأى البعض ان الفنانة الإماراتية لم تكن بوعيها خلال تصوير الفيديو حيث قال العديد منهم أنها من الممكن ان تكون قد تناولت "الخمر" أو أي شيء غير قانوني جعلها تظهر بهذه الطريقة.

وتساءل عدد كبير من وراد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تصرفات الفنانة الإماراتية بدرية أحمد الأخيرة والمثيرة للجدل بقوة، فيما طالبها عدد كبير بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي واعتزال عالم الفن والشهرة بشكل عام.

يُشار إلى ان الفنانة الإماراتية بدرية احمد أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا حولها بعد قيامها بخلع الحجاب بعد فترة قصيرة جدًا من ارتدائه، بالاضافة لنشرها فيديوهات عديدة جريئة ومثيرة للجدل.

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