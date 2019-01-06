حلا شيحا تنضم إلى محمد رمضان في اول عمل لها بعد العودة!

حلا شيحا

انضمت الفنانة المصرية حلا شيحا العائدة بعد سنوات طويلة من الاعتزال إلى مسلسل الفنان محمد رمضان والذي سيحمل إسم "الزلزال" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وبذلك يكون "الزلزال" عو اول عمل فني تُشارك فيه شيحا بعد ابتعاد عم الفن استمر لسنوات طويلة وصلت إلى 10 سنوات، إذ كانت شيحه قد اعتزلت الفن وارتدت الحجاب لتعود وتخلعه بعد سنوات طويلة وتُعلن عودتها للفن والتي شكلت صدمة كبيرة لجمهورها.

ويبدو أن اختيار رمضان للفنانة شيحا قد يكون نوع من انواع التسويق الخاصة بالمسلسل حيث من المتوقع أن تُثير عودتها فضول الجمهور مما يؤثر على نسبة المشاهدة ايجابيًا.

ومسلسل "الزلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وحتى هذه اللحظة استقر المخرج على حلا شيحا والفنان خالد الصاوي ليشارك رمضان بطولة العمل.

ومن المقرر أن يجسد رمضان شخصية الأب والإبن وهي التجربة التي سبق وأن خاضها في مسلسل "نسر الصعيد" والذي تم عرضه في رمضان الماضي في هذا العمل أيضًا.

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