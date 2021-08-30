بدرية طلبة تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة..وهكذا كان الرد!

أثارت الفنانة المصرية بدرية طلبة جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن أعلنت عن وفاة شقيقها خلال مباركتها لابنته في حفل زفافها، ليتضح فيما بعد أن شقيقها على قيد الحياة وأن الأمر ما هو إلّا عبارة عن خلافات عائلية حادة.

وفي التفاصيل، كتبت بدرية طلبة مهنئة ابنة أخيها عبر حسابها على "فيسبوك" لتقوم بتعديل ما كتبت لاحقًا وقالت: " كبرتي يا قلب عمتو بنت أخويا رحمة الله عليه وكتب كتابها النهاردة ربنا يخليلك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وضهرك ويرحم أبوكى برحمته الواسعه أدعو لمريم ربنا يتمم لها فرحتها وأشوفها أسعد البنات في بيتها الزفاف ٩/٤عقبال عندكم".



والمفاجأة كانت هي أن شقيقها "المرحوم" وليد طلبة ليس ميتًا، والخلافات العائلية هي التي حالت بينه وبين حضوره لعقد قران ابنته الوحيدة، واتضح أن هذا هو السبب الذي دفع الفنانة بدرية طلبة لوصفه بالميت.

وجاء الرد من شقيق الفنانة وليد طلبة الذي كتب قائلًا عبر فيسبوك: " يا جماعة الفنانة بدرية اللى كانت المفروض أختى منزلة نعى عنى أنى اتوفيت والمفروض اللى في النص دى كانت بنتى.. وعشان رفضت أروح كتب كتابها النهاردة طلعوا عليا إشاعة الموت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم أنتو كلكم ميتين بالنسبالى من سنتين لما سبتو البيت ونزلتو الساعة 2 بالليل.

وتابع: جايين دلوقتى تحتاجولى في كتب الكتاب.. أنا يا جماعة ماليش عيال وعيال مين اللى يعلقو على إشاعة على أبوهم أنه مات والله يرحمه وأنا على وش الدنيا عيال مين اللى أروحلهم تانى أنا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات.. وانتى يا فنانة بدرية ميته بالنسبالى من زمان.. وإن شاء الله اللى قولتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق انشاء الله.

وقال: انتظروا منى أحلى مفاجآت ليكم ياللى المفروض كلكم أخواتى ومن بطن واحدة انتظروا منى أحلى مفاجآت للكل وأنتو اللى بدأتو الحرب معايا بالله عليكم يا جماعة أنا عاوز البوست ده يتشير كتير عشان أثبت كذب الفنانة وأنا هطلع لايف كمان شويه بصوتى عشان تتأكدو أنى مش بكدب وهطلع معايا مفاجآت هتعجبكم اوى.

من جهتها، لم تعلق بدرية طلبة على كلام شقيقها، وقام أحد أقاربها ويدعى عبد الرحمن طلبة بالدفاع عنها، حيث رد قائلًا: " كفاية كلام أنت خذلت العائلة كلها إمبارح الصغير والكبير والقرايب بعدم حضورك كتب كتاب بنتك الوحيدة، بعد مد أخواتك كلهم جميعًا بلا استثناء، أيديهم للمصالحة معاك، وتلفوناتك غير المتاحة طول النهار، لغاية المغرب".

وتابع: "فياريت للمرة الثالثة، كفاية كلام، وأنك عايز توضح للناس أنك أنت الضحية، والمجني عليك، والفيس مش بيحل مشاكل عائلية، إنما تُحل بالحوار العقلاني".

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