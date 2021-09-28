بدر الصالح يصدم الجميع بخبر حبسه.. هل علي المشعل السبب؟

صدم النجم الكوميدي السعودي بدر الصالح متابعيه بإعلان خبر الحكم عليه بالحبس لمدة خمسة شهور، بعدما رفع أحد الشخصيات، التي لم يحدد هويتها، دعوى قضائية ضده بسبب انتقاده له في برنامجه الساخر "إيش اللي" في موسمه الرابع قبل 6 سنوات.

وخرج بدر صالح في فيديو يتحدث فيه عن مجريات القضية والأحداث التي مرَّ به، وقال: " صدر ضدي حكم بسبب انتقادي لشخص في الموسم الرابع من برنامج "ايش اللي"، وقدمت استئناف ولجأت لمحام، لكن وصلت رسالة عبر الهاتف بأنه تم تأييد الحكم لمدة 5 شهور".

وأوضح بدر أن القضية رفعت ضده من قبل أحداث كورونا، ورغم أنه قدم استئناف للحكم مرتين إلَّا أن المحكمة رفضت استئنافه وأيَّدت الحكم.

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول اسم الشخصية التي رفعت القضية ضد الصالح، حيث اعتقدوا أن الإعلامي السعودي علي المشعل هو المعنيِّ بالكلام، إلَّا أن الأخير خرج عن صمته ونفى الأخبر في تغريدة له، جاء فيها: "عدد كبير من التغريدات جالس يوصلني إني أسامح "بدر صالح"، ومن هذا المنبر أحب أقول إني ما عمري اشتكيت عليه قانونياً ولا حتى فكرت بالموضوع رغم أنه أساء لي بطريقة غير مقبولة، لكن ربي يسامحه ويعينه على الفترة الجاية".

ورغم نفي علي المشعل أخبار تدخله بالقضية، إلَّا أن المتابعين طلبوا منه إسقاط القضية ومسامحة الصالح، ما دفعه للخروج من جديد بمقطع فيديو ليؤكد أنه ليس الشخص المعني، وكتب في تغريدة: " على الرغم إني نفيت في هذه التغريدة موضوع رفعي لقضية على الاخ بدر صالح بسبب "الطقطقة" اللي سوها على أحد الفيديوهات اللي نشرتها قبل 7سنوات، الا ان لازال البعض يعتقد عكس ذلك، أحب أقول إني اتعاطف مع بدر، وأتمنى أنه ما يُسجن".

من جهته، أكَّد الصالح أن مشعل ليس المقصود، ونشر تغريدة جاء فيها: "رداً للاشاعات اللي طلعت على علي المشعل انه هو الذي يرفع عليا القضية.. هذا الكلام غير صحيح، واتمنى ان لا يتضرر بسبب هذه الاشاعات."