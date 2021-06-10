بدور البراهيم بعد تلقيبها بملكة جمال السعودية: "أنا مش مريضة نفسيًا"

أثارت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم موجة من السخرية بعد انتشار أخبار تشير إلى أنها تطلق على نفسها لقب ملكة جمال السعودية، وكعادتها ردَّت على هذه الأخبار بمقطع فيديو مستفز.

أشارت بدور البراهيم أنها ليست مريضة نفسيًا كي تطلق على نفسها لقب "ملكة جمال السعودية"، حيث أن أصدقاءها وأفراد عائلتها هم من يطلقون عليها هذا اللقب، بالإضافة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللذين ينشرون فيديوهات لها مُلقبين إياها بهذا اللقلب.

وفي الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للرد على انتقادات المتابعين، أشارت أن مشهورات السوشيال ميديا تتملكهن مشاعر الغيرة من جمالها، وقالت: " الزين يفرض نفسه.. وقسماً بالله تتعبون حتى تستطيعوا الوصول لمقاييس الجمال الموجودة في وجهي".

وتتطرقت البراهيم للحديث عن الفنانة المصرية حورية فرغلي والتنمر الذي عانته بسبب وجهها المشوه إثر تعرضها لحادثة مأساوية بعد وقوعها من على ظهر الخيل، حيث تسبب ذلك في كسر أنفها.

وعلى خلفية الحادثة، اعتزلت فرغلي الناس لعامين كاملين بسبب كمية التنمر الهائلة التي تعرضت لها.

وطلبت البراهيم من متابعيها الرفق بالمشاهير، وقالت: " “رفقاً بالمشاهير.. نحن نحتاج إلى قوانين تحمينا من التنمر والكلام الجارح الذي نتعرض له من البعض”.

ودعت البراهيم على من يظلمها ويسيء لها بالإصابة بالبكتيريا السوداء "الفطر الأسود".

البراهيم والنقاب

انتقد مشهور السوشيال الميديا السعودي ياسر الفيصل ارتداء بدور البراهيم النقاب عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" ووصفها العجوز، إلَّا أن البراهيم ردَّت بقوة على سخريته في فيديو نشرته على حسابها، وقالت: "ياسر الفيصل تراك انت كبير حتى انت كبير مو عجوز لكن كبير في السن، ترى انت من عمري، الثمانيات ترى مو بعجايز ولا هم كبار بالسن على قولت، قول بدور ناضجة لكن تقول كبيرة سن أنا مو قد أمك".

وأوضحت البراهيم أن ارتدائها للنقاب فترة وستنتهي، وأعربت عن استيائها للانتقادات المستمرة لكل ما تعمله، وقالت بنرة غاضبة: "أنا ما قررت ألبس نقاب وأنا أقول فترة معينة وراح أرميه، وياسر وغير ياسر ما عجابهم شيء ما عاجبكم حجاب ولا نقاب الناس غايتهم لا تدرك أبداً، هؤلاء لا يعجبهم شيء تركت الحجاب أو ارتديته، ارتديت عباءة أو كنت سفوراً في كل الحالات هم ينتقدونني، لأنهم ينتقدون لمجرد الانتقاد فقط”.

بدور البراهيم والبيرة

و أثارت البراهيم الجدل بنشرها فيديو لكأس من البيرة، حيث نصحت الفتيات بشربهت، وقالت: "بنات هاي البيرة يلي أقلكم عليها، اتجنن اتموت، يلي بيجي لازم يجرب هذه البيرة".

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو خاصتها، وانقسموا بين مدافع ومهاجم، فكتب أحدهم: "مو كل بيرة خمر عادي يكون شراب الشعير".

وكتبت أخرى مدافعة: " معقوله مو فاهمين !! ترا قصدها شراب الشعير العادي نسميه بيره في البقالات ينباع زي موسّي وهولستون هذي الانواع شراب شعير بدون كحول وشراب الشعير او البيره الي بدون كحول يوصف لزياده الوزن وتنظيف الكلى والمسالك البوليه".