طليق إلهام الفضالة يسحب ابنتيه من يد والدتهما.. وهل كشف كذب طليقته وادعائتها الباطلة!

ما تزال أخبار زواج الممثلة الكويتية إلهام الفضالة من الممثل شهاب جوهر تجني الكثير من الانتباه بسبب تبعات هذا القرار.

خليل التميمي والذي هو طليق إلهام الفضالة شارك صُورة له برفقة ابنتيه وارفقها بتعليق "الحمد الله نورتوا بيتكم حبايبي"...وشكلت الصُورة صدمة لـ الجمهور والذي أكد أن اتهامات إلهام بحق زوجها كانت كاذبة ما بين تعرضها للعنف الأسري والمشاكل العديدة التي جمعتهما وتعليقها "أنا تطلقت عشان أحافظ على بناتي وسمعتي اللي تأثرت من هالزواج"!

إذ أنه من غير الممكن أن تكون الفتاتان قد اختارتا العودة لوالدهما والعيش معه في حال أنه كان يُعنف والدتهما، وما زاد موقف الأب قوة من ناحية حضانة الطفلتين هو وجود رجل غريب مثل شهاب جوهر والذي هو زوج طليقته حالياً، إذ أنه من غير المناسب أن يعيشوا معاً تحت سقف واحد سواء من ناحية العادات والتقاليد أو حتى قانونياً.

إلهام بدورها لم تعلق على الموضوع بعد ومشغولة بتصوير مسلسلها الجديد والذي سيجمعها بزوجها شهاب جوهر للمرة الثانية من بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي معاً بمسلسل "أمينة حاف" خلال الموسم الرمضاني 2021.

زواج إلهام الفضالة !

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

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