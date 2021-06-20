بدور البراهيم بملابس شفافة تكشف ما تحتها!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجمة السوشيال ميديا بدور البراهيم بملابس نوعًا ما شفافة كاشفةً عن لباسها الداخلي.

دائمًا ما تحاول بدور البراهيم إثارة الجدل بتصريحاتها الغريبة، لكنها هذه المرة أثارت الجدل بإطلالتها الأخيرة، حيث اختارت ارتداء قميص أبيض شفاف نوعًا ما يكشف ما وراءه، فقد بدا واضحًا حمالة صدرها.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تحاول إثارة الجدل وتصدر الترند، وعلَّق أحدهم: "البرا تبي تورينا".

وكتب آخر: "أم ستيانة".

بدور البراهيم ومقارنتها بملكة كابلي

من جهة أخرى، شاركت البراهيم صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقارنون بينها وبين نجمة السوشيال ميديا ملكة كابلي.

وعلَّقت البراهيم على الصورة: " لفت نظري هالبوست منتشر على إنستغرام، ما في شي من الأحلى كلنا حلوات فديتنا بنات السعودية".

بدور البراهيم تشبه نفسها بشريهان

وفي وقت سابق، أطلَّت البراهيم على جمهورها بلوك مختلف تُقلِّد فيه النجمة المصرية شريهان، حيث سرَّحت شعرها إلى الوراء، واعتمدت مكياج خفيف وأحمر شفاه باللون الأحمر القرمزي، وعلَّقت: "الحين جا دور العالم من أشبه؟".

ومن بين التعليقات التي استعرضتها بدور البراهيم: "تشبهين شريهان"، "ظنيت في الأول إنها هي".

كما نشرت صورة لشريهان، وأرفقتها بتعليق: "نزلت صورة وأنا بوقتها حسيت إني بالصورة أشبه الأسطورة النجمة الأولى في مصر شريهان وكنت أبي أشوف التعليقات من الأصدقاء والجمهور كلهم اتفقوا إني بالصورة أشبه ملهمتي الفنانة النجمة شريهان أعشق ها الإنسانة بعز نجاحها تعرضت لحادث والآن رجعت وأحب طموحها".





بدور البراهيم وملكة جمال السعودية

أثارت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم موجة من السخرية بعد انتشار أخبار تشير إلى أنها تطلق على نفسها لقب ملكة جمال السعودية، وكعادتها ردَّت على هذه الأخبار بمقطع فيديو مستفز.

أشارت بدور البراهيم أنها ليست مريضة نفسيًا كي تطلق على نفسها لقب "ملكة جمال السعودية"، حيث أن أصدقاءها وأفراد عائلتها هم من يطلقون عليها هذا اللقب، بالإضافة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللذين ينشرون فيديوهات لها مُلقبين إياها بهذا اللقلب.