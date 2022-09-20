بدور البراهيم تتلقى عرضًا للزواج.. ووالدتها ترد

دائمًا ما تثير مشهورة سناب شات السعودية بدور البراهيم الجدل بتصريحاتها وإطلالتها، وحديثها المتواصل عن الزواج والمتقدمين لخطبتها.

بدور البراهيم ترد على متابع طلب الزواج منها

ومؤخرًا، أطلَّت بدور البراهيم عبر حسابها على "سناب شات" في مقطع فيديو تستعرض فيه رسالة من أحد المتابعين يطلب يدها للزواج، لترد والدتها التي جلست إلى جانبها: "إذا صادق وعلى سنة الله ورسوله يا مرحبا هذا اللي بقدر أقوله".

وبعد انتهاء والدتها من الكلام، عادت بدور للرد على المتابع، مؤكدةً أنها لا تفكر الزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بل تريد الزواج من شخص تعرفه معرفة جيدة، قائلة: "بس أنا مش موافقة، والله يا أخوي أنا ما أرغب أتزوج ولا أفكر أتزوج وما أفكر أتزوج عن طريق السناب شات لازم أشوفه لازم أعجب فيه لاز أجربه على الأقل 6 شهور وبعدين أفكر فيه".

شروط زواج بدور البراهيم

وبالعودة إلى شروط البراهيم للزواج، أوضحت في إحدى المرات أنها لن تتجاوز شخص عشوائي، بل عليها دراسته وتقبله، ولا بد أن تكون هناك كيمياء تجمع علاقتهما، حيث قالت في إحدى الفيديوهات: "الله لو جالي واحد من المريخ وكيميته تتناسب مع الكيميا حقي أروح وأتغرب، ما يسوى الشعور إلى راح أحسه إن هذا الشعور يندمج مع روحي وكياني ويقدرني وأقدره ويسود بيننا المودة والرحمة والاحترام".

بدور البراهيم ترفض الارتباط

ويجدر الإشارة إلى أن خبيرة المكياج السعودية أوضحت أنها غير مهيئة نفسيًا للزواج والارتباط، وتحتاج لعلاج نفسي، لأنها كرهت الزواج والرجال، لافتةً إلى أن العطاء العاطفي جفَّ لديها ولم يعد بمقدورها الشعور.

وأكَّدت أن الأموال والقصور ليس بإمكانها بث الشعور بداخلها، مُشيرةً إلى أن المرأة ليست تحفة فنية يتم شراءها.

بدور البراهيم تكشف أكثر ما ندمت عليه



وفي وقت سابق، كشفت البراهيم عن أكثر شيء ندمت عليه في الماضي، حيث قررت الكشف عن قصة عاطفية عاشتها سابقًا.

وأشارت بدور أنها أحبت شخصًا، ووثقت به، ومنحته كامل مشاعرها، إلَّا أنه صدمها صدمة عمرها عاطفيًا ونفسيًا، مؤكدًا أنه زوجها وليس حبيبًا قائلة: "إني حبيت واحد أناني ما يحب إلا نفه إني وثقت فيه وأعطيته كل مشاعري.. وهاي أول مرة أحب".

وأضافت: "أكيد كان زوجي ترى أنا ما عندي لعب، عندي زواج، عادي أتزوج 100 مرة ولا أروح بالحرام".

ولفتت إلى أن نهاية علاقتهما أحدثت لها صدمة عاطفية ونفسية، وأكدت أن هذه التجربة علمتها أن لا تمنح مشاعرها لأي شخص كان حتى وإن بكى تحت أقدامها، مُشيرةً إلى أنها تصدم بالأفعال وليس الأقوال.