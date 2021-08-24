بدور البراهيم تستعرض جسدها وشكلها دون فلتر.. "موتن قهر"!

تصدَّر اسم الفاشونيستا السعودية المثيرة للجدل بدور البراهيم مواقع التواصل الاجماعي في الآونة الأخيرة بعد تناقل مقطع فيديو لها دون فلتر أثناء تواجدها على متن يخت مُرتديةً ملابس البحر، حيث بدا واضحًا شكل ملامحها الحقيقي وجسدها الممتلئ وبشرتها الداكنة.

ورغم أن بدور البراهيم طلبت من متابعيها حذف الفيديو وعدم تناقله لارتدائها ملابس بحر وهو أمر لا تقبله على نفسها مؤكدةً أن ظهورها دون فلتر أمر لا يسيء لها ولا يؤثر عليها، إلَّا أن المتابعين رأوا أنها لا تهتم بشأن ظهورها بمظهر مخل بل لأن ملامحها الحقيقية وشكل جسدها ظهر دون تعديلات وهو السبب في غضبها وتوترها.

ويبدو أن البراهيم ما تزال تشعر بالغيظ لكمية التنمر والانتقادات التي تعرَّضت لها من قبل متابعيها الساخرين من شكلها، إذ قررت نشر فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" تستعرض فيه جسدها بفستان أصفر ضيق وملامح وجهها باستخدام الفلتر، ثم تقرر إزالة الفلتر لتظهر ملامحها الحقيقية.

وعلَّقت البراهيم على الفيديو الذي ظهرت فيه تتمايل أمام المرآة مستعرضةً شكلها دون فلتر: "بدون فلتر، ههههه وإضاءة مووووووتن قهررر".

وفي فيديو آخر، يمكننا سماع البراهيم تقول: “بدون فلتر موتوا قهر..هذه المقاطع للمقهورين والميتين قهر مني والله ما حتشوفون غير اللي يفقع مرارتكم ولا عاش مين يهز شعرة فيني وكله حيتحاسب”.

وتابعت “انا صراحة سعيدة جدا جدا اني اكون مادة دسمة حق الكل والكل طقطق علي ولكن الخلق طبيعي”.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء رأيهم، ورأوا أن ظهورها بهذا الشكل وطريقتها في السخرية من منتقديها دليلًا على قلة ثقتها بنفسها أو معاناتها من أمراض نفسية، فكتت إحدى المتابعات: " واضح انها جالسة تعاني من مشاكل نفسية اتمنى لها الشفاء."

وكتبت إحداهن ساخرة: "الثثثثثثثثقه صفر من بعد ذاك المتحول غسل شراعها غسيل قامت تستعرض كثير".

وكتب آخر: " بالللله هاذا جسم نموت قهر منو ههههههههه سن الياس مصيبة ..مراهقات في خريف الاربعين".

بدور البراهيم مهري 266 مليون ريال سعودي

شاركت بدور البراهيم مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" تستعرض فيه فستانها، وأشارت أنها أغلقت فتحة الصدر العريضة بقماشة حريرية كي لا تظهر مفاتنها ، وأعربت عن خوفها من كشفه كي لا يزيد مهرها، وذلك بعدما رفضت عرضًا للزواج بمهر باهظ وصل قيمته مليون ريال سعودي.

ورَّدت البراهيم على متابعة وصفتها بـ"الرخيصة"، وقالت: "واحد لا أعرفه ولا يعرفني وقال أريد أتزوجك وأدفعلك 266مليون ريال مهر.. هل والدتك كانت رخيصة يوم دفع لها والدك مهر؟".

وأضافت: "الرجل مقتدر ويريد يدفعلي، وهذا شرع الله، أنا ولا عمري تزوجت عن طريق علاقة، كله زواج تقليدي، يعني أنا رخيصة، يعني لما يجي الرجال يدفعلي أصير أنا رخيصة، لما يكون هو مقتدر مادياً ويدفع على سنة الله ورسوله أكون أنا رخيصة؟".

وأوضحت البراهيم أنها توَّد الزواج هذه المرة من شخص يحبها وتحبه، وقالت: "هذه المرة أريد أن أتزوج رجل أعرفه ويعرفني، أحبه ويحبني، أنا لو أأشر بس من بكرة أتزوج، ولا أريد أتزوج بشكل عشوائي".

بدور البراهيم بلباس البحر

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبدور البراهيم على متن يخت وسط البحر مُرتدية ملابس البحر، لكن لم تكن ملابسها ما أثار الجدل والسخرية، بل ظهورها دون فلتر كاشفًا عن شكل ملامحها الحقيقي وجسدها الممتلئ وبشرتها السمراء.

وأوضحت البراهيم أن الفيديو مفبرك وأنها أجمل في الحقيقة وأنحف، وطلبت من الجميع حذف الفيديو وعدم تداوله مبررةً ذلك بظهورها بملابس البحر وهو شيء يسيء لها، وأكَّدت أنها لا تكترث بفبركة الفيديو أو ظهورها دون فلتر لأنها ستظهر في مقابلة قريبًا بشكلها الحقيقي.