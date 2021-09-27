بدور البراهيم تصدم الجميع بوجهها المتورم.. وتصف المرحلة التي تعيشها بفترة النفاس

كشفت خبيرة الجمال والموضة المثيرة للجدل بدور البراهيم عن خضوعها لعملية نحت لجسدها في وقت سابق، ونشرت عدة مقاطع فيديو لها على سرير المشفى لحين تماثلها بالشفاء.

ومؤخرًا، شاركت بدور البراهيم صورة حديثة لها بوجه متورِّم وملامح يغزوها التعب والإرهاق، وأرفقتها بتعليق: "آسفة يصدمكم كمية تنفخ بوجهي ثالث يوم للعملية عشان كذا بختفي لين يرجع شكلي بعد خروج السوائل وهذا شئ طبيعي”.

وأشارت:” يوم لك ويوم عليك واليوم علي اليوم مو زي أمس شوي تعب صراحة، كنت ناوية أطلع أغير جو بالسيارة بس لا ما أقدر”.

وأوضحت البراهيم أنها لم تتمكن الاستلقاء على ظهرها في الأيام الأولى للعملية، كما تنام وهي جالسة من شدة التعب.

ووصفت البراهيم ما تمر به حاليًا بمرحلة النفاس، فهي تشعر بالوهن الشديد طلية اليوم كما تبقى مستلقية في سريرها، إضافة إلى حالتها النفسية الصعبة.

وفي وقت لاحق، نشرت الفاشونيستا صورة ليدها المتورمة وعلَّقت: "جدًا طبيعي التورمات بعد عمليات النحت والحقن".

وأضافت: "الخروج ثاني يوم من العملية محملة بأكياس ليات لشفط السوائل مع لبس مشد يخف التورك تدريجي، رابع يوم تخلصين من الليات الي تسحب السوائل".

ويجدر الإشارة إلى أن اتخاذ البراهيم لمثل هذه الخطوة جاء بعد تداول مقطع فيديو لها وسط البحر بجسد ممتلئ ومترهل وملامح مختلفة عما اعتدنا عليه لاعتمادها الفلاتر لتعديل شكلها ولون بشرتها.