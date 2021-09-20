بدور البراهيم متورمة بعد خضوعها لعملية نحت.. والمتابعون يسخرون!

تغيَّبت مشهورة السوشيال ميديا السعودية بدور البراهيم عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من زمن، واتضح أن تغيبها كان سببه إجراء بعض الإجراءات التجميلية لتبدو أجمل وأكثر رشاقة.

شاركت بدور البراهيم متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو لها مستلقية على سرير إحدى مستشفيات المملكة بينما تُطمئن محبيها عن حالتها الصحية، ثم استلمت صديقتها سارة الغامدي حسابها وأجابت على أسئلة المتابعين الذين تساءلوا عن سبب تواجد البراهيم في المشفى.

وأشارت الغامدي أن بدور في المشفى بعد خضوعها لعملية نحت لجسدها، رغم أنها تتمع بجسد جميل على حد قولها.

وفي وقت لاحق، نشرت البراهيم صورة ليدها المتورمة وعلَّقت: "جدًا طبيعي التورمات بعد عمليات النحت والحقن".

وأضافت: "الخروج ثاني يوم من العملية محملة بأكياس ليات لشفط السوائل مع لبس مشد يخف التورك تدريجي، رابع يوم تخلصين من الليات الي تسحب السوائل".

واتخاذ البراهيم لمثل هذه الخطوة يعد بمثابة صدمة لمعجبيها، وخاصة وأنها تتفاخر على الدوام بشكل جسدها وخصرها النحيل، لكن يبدو أن تداول الفيديو خاصتها وسط البحر بجسد ممتلئ ومترهل كان كفيلًا لاتخاذها هذا القرار.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق وإبداء رأيهم بقرارها، فكتبت إحداهن ساخرة: "وين الثقه والجمال الطبيعي".

وعلَّقت إحدى المتابعات منتقدة: "لهدرجة همكم المظاهر بس والله الواحد يحمد ربه الف مرة ع النعمة اللي هو فيها جد اللع لا يبلينا فيما ابتلاهم تحس حياتهم كلها شووو وهمهم كيف يطلعوا بمظهر حلوو طيب والعقل ؟ والمحتوى ؟؟ ولا واحد منهم فكر يعدل من عقله وثقافته ومحتواه حرفياً اشفق عليها وع الحالة اللي وصلت لها".

وعلَّقت أخرى: "ع شو معليا مهرها وهيا عندها منحيات تبغي نحت !".

وكتب أحدهم: "كانت تقول انا جسمي مرسوم رسم جسمي جسم غزال بس ما اطلع بضاعتي للكل".

بدور البراهيم بلباس البحر

تناقلت مواقع التواصل مقطع فيديو لبراهيم على متن يخت وسط البحر مُرتدية ملابس البحر، وظهرت دون فلتر كاشفًا عن شكل ملامحها الحقيقي وجسدها الممتلئ وبشرتها السمراء.

وأثار تناقل الفيديو غيظ الفاشونيستا حيث اتجهت عبر حسابها للرد، وأوضحت أن الفيديو مفبرك وأنها أجمل في الحقيقة وأنحف، وطالبت الجميع بحذف الفيديو وعدم تداوله مبررةً ذلك بظهورها بملابس البحر وهو شيء يسيء لها، وأكَّدت أنها لا تكترث بفبركة الفيديو أو ظهورها دون فلتر لأنها ستظهر في مقابلة قريبًا بشكلها الحقيقي.