براد بيت يعترف "لا أستحم أبداً".. ويكشف عن طريقة مقززة لإزالة الرائحة الكريهة

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة مقطع فيديو للنجم "إيلي روث" خلال مقابلة تلفزيونية له عام 2009 وهو يكشف سرّ عن خطير عن زميله النجم العالمي براد بيت.

براد بيت لا يستحم أبداً

وكشف النجم ايلي روث سر صادم وغير متوقع عن صديقه النجم العالمي حبث أنه كان قد قدم نصيحة لزملائه في وقت سابق، كشف من خلالها أنه لا يستحم عندما يكون مشغولًا.

وقال النجم العالمي: "أخبرنا بيت أنه عندما يتعرق ولا يكون لديه وقت من أجل الاستحمام، فإنه يقوم بأخذ منديل مبلل الخاص بالأطفال ويقوم بتمريره تحت ابطيه من أجل التخلص من الرائحة الكريهة".

كما أخبر النجم العالمي زميله بأنه يستخدم نفس الطريقة في تعامله مع أطفاله الـ 6، حتى تفوح منهم رائحة جميلة، وقال: "لديّ ستة أطفال وكل ما يجب علي فعله هو أخذ مناديل مبللة وأضعهما تحت الإبط لكي يتخلصوا من الرائحة".

براد بيت وعلاقته مع زوجته السابقة أنجلينا جولي

يشار بأن النجم العالمي كان قد انفصل مؤخرًا عن زوجته الفنانة العالمية انجلينا جولي، بالرغم من وجود 6 أطفال بينهما، وعلاقتهما المميزة التي استمرت سنوات طويلة.

وفي تفاصيل الخلاف الذي حدث بينهما فإن براد بيت كان تحت تأثير الكحول خلال رحلة في طائرتهما الخاصة حيث قام بمهاجمة انجلينا والاعتداء عليها، بالاضافة الى مهاجمة أطفاله بحسب ادّعاءات انجلينا جولي.