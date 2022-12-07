جوليا روبرتس تدعم جورج كلوني بطريقة غريبة.. ماذا عن زوجته أمل كلوني؟

حرص عدد من المشاهير ونجوم هوليوود على حضور حفل توزيع جوائز مركز كينيدي لعام 2022، وذلك لتكريم مجموعة من النجوم بسبب إنجازاتهم مدى الحياة.

وكان من ضمن النجوم الذين تكرّموا النجم الهوليوودي العالمي "جورج كلوني" وفريق الروك العالمي U2 والمغنية العالمية "جلاديس نايت".

جوليا روبرتس تدعم جورج كلوني

حضر العديد من النجوم الى الحفل من أجل دعم النجوم المكرّمين وكان منهم النجمة العالمية "جوليا روبرتس" والتي حضرت الى الحفل بإطلالة أثارت الجدل من خلالها.

ولفتت جوليا الأنظار إليها لحظة وصولها الحفل حيث كانت ترتدي فستان طويل مطبوع عليه بشكل كامل جميع الصور المتنوعة للنجم "جورج كلوني" وذلك في أدواره في الأفلام والمسلسلات ابتداء من مسلسل ER الى آخر اعماله.

وكانت هذه الخطوة الداعمة من جوليا روبرتس مفاجئة للجميع خاصة بان زوجة النجم العالمي "جورج كلوني" لم تكن متواجدة في الحفل لدعم زوجها تزامناً مع تواجد جوليا وهي ترتدي هذا الفستان المزيّن بصور جورج.

علاقة جوليا روبرتس وجورج كلوني

يشار بان النجمة العالمية "جوليا روبرتس" والنجم "جورج كلوني" تجمعهما علاقة صداقة قوية جداً حيث قدّما العديد من الأفلام والأعمال المشتركة ومنها "Ocean's Eleven، Money Monster،Ticket to Paradise.

كما صرّحت جوليا خلال وقت سابق بأن جورج كلوني وبراد بيت كانا من أكبر الداعمين لها في حياتها خاصة خلال حملها وانجابها فقالت حول جورج كلوني: "لولا جورج لما استطعت تجاوز تلك الفترة العصيبة".