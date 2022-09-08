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براد بيت يخسر أصدقائه بسبب أنجلينا جولي.. إليك التفاصيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2022 - 06:51
براد بيت وأنجلينا جولي
براد بيت وأنجلينا جولي

انفصل النجم العالمي "براد بيت" عن زوجته النجمة العالمية "انجلينا جولي" بعد مشاكل عائلية حدثت بينهما خلال عام 2016 أثناء رحلتهما من فرنسا إلى لوس أنجلوس.

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براد بيت يخسر أصدقائه بسبب أنجلينا جولي

وكشفت تقارير صادرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي تفاصيل المشاجرة التي حدثت بين النجمة العالمية "انجلينا جولي" وطليقها خلال عام 2016 على متن طائرتهما الخاصة.

وأكّدت أنجلينا جولي بأن  بيت كان مدمن للكحول وحاول الاعتداء عليها جسدياً ولفظياً أمام أطفالها الذين كانوا في مرحلة الطفولة في ذلك الوقت.

وتم تسريب العديد من الصور والتسجيلات الصوتية التي حدثت خلال معركتهما على متن الطائرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث صدمت الكثير في الوسط الهوليوودي.

وأحدثت هذه التسجيلات الصادمة تأثير كبير على حياة النجم العالمي  حيث انفصلت عنه زوجته أنجلينا جولي وحصلت على حضانة أطفالها، بالإضافة الى أن بيت بدأ بخسارة أصدقائه في هوليوود بسببها.

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أسباب فقدان براد بيت لأصدقائه

وبحسب مصادر مطلعة فإن أصدقاء انجم العالمي في البداية اعتقدوا بان النجمة البالغة من العمر 47 عاماً كانت هي المسؤولة عن الخلافات فيما بينهما.

ولكن ومع انتشار الصور من مكتب التحقيقات الفيدرالي التي أظهرت أنجلينا بكدمات وعلامات على وجهها، جعلت أصدقاء براد بيت يفكرون مرتين في شخصيته.

وقال أحد الأصدقاء المقربين له: "إن الكثير من الناس ينظرون إلى براد بيت ويتسائلون حول أنه ليس الشخص السيء بعد ابتعادهم عنه".

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