براد بيت يلفت الأنظار بإطلالة "فطوطة" خلال ترويجه لفيلم Bullet Train

تصدّر النجم الهوليوودي الشهير "براد بيت" وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر السابقة بإطلالاته المختلفة في جميع عواصم العالم تزامناً مع حملة الترويج التي أطلقها من أجل فيلمه الجديد Bullet Train.

وتصدرت إطلالات النجم العالمي حديث الجمهور خلال العرض الترويجي الأول لفيلمه الجديد Bullet Train بسبب غرابتها واختياره اطلالات مثيرة للجدل

براد بيت بإطلالة فطوطة في لوس أنجلوس

ظهر النجم العالمي على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم Bullet Train في مدينة لوس أنجلوس بإطلالة غريبة ملفتة للأنظار.

وارتدى براد بيت بدلة باللون الأخضر الليموني الفاتح حيث كانت البدلة فضفاضة جداً، فبدا كأنه يشبه شخصية "فطوطة" والتي قدمها النجم العربي الراحل "سمير غانم".

وكان براد بيت قد فاجأ الجمهور بهذه الإطلالة الغريبة حيث أنه نادراً ما يرتدي هذه الملابس وحتى انه نادر ما يختار هذه الالوان لارتدائها.

واعتبر البعض ان هذه الطريقة التي اعتمدها النجم العالمي لإثارة النظر ولفت أنظار الجمهور من أجل الترويج لفيلمه الجديد والمنتظر والذي بدأ عرضه مؤخرًا في عدد من السينمات حول العالم

براد بيت يرتدي التنورة خلال ترويج فيلمه في برلين

وكان النجم براد بيت قد لفت الأنظار إليه خلال ترويجه لفيلمه في العاصمة بريلن حيث ارتدى على السجادة الحمراء تنورة بنية مع جاكيت مطابق كما نسّق معهما قميص اورجواني.

سبب تغيير براد بيت لإطلالاته

كان النجم العالمي قد كشف عن اهتماماته بالموضة والأزياء من الماضي، كما أكّد بأنه يسعى للراحة في اختيار ملابسه.

وأكّد النجم العالمي خلال مقابلة له مع مجلة Esquire أن الراحة على رأس أولوياته عند اختيار ملابسه، لأن الموضة مرهقة للغاية على حد تعبيره

يُشار إلى أن فيلم براد بيت الجديد تمكن من تصدر حديث الجمهور الذي أشاد به، وحصد آراء إيجابية كبيرة، ويتناول الفيلم قصة عدد من المجرمين الذين يجدون نفسهم عالقين في القطار بطريقة كوميدية مميزة