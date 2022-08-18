أنجلينا جولي ترفع دعوى قضائية على FBI.. والسبب براد بيت

أثارت النجمة الهوليوودية "أنجلينا جولي" جدلاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، بعد أن كشفت العديد من المصادر بأنها رفعت دعوى قضائية ضد زوجها السابق النجم العالمي "براد بيت".

أنجلينا جولي ترفع دعوى قضائية ضد FBI

رفعت النجمة العالمية دعوى قضائية على مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث اعترضت على نقص الشفافية وعدم وجود سبب لإغلاق التحقيقات مع زوجها براج بيت بعد أن اتهمته بالاعتداء الجسدي واللفظي عليها عام 2016.

وأفادت التقارير بأن أنجلينا جولي هي بالفعل من ادعت على مكتب التحقيقات الفيدرالي بالرغم من أنه لم يتم كشف اسمها بشكل صريح في الدعوة.

أسباب الدعوى القضائية

اتهمت النجمة العالمية زوجها السابق براد بيت خلال عام 2016 بالاعتداء عليها جسدياً ولفظياً خلال سفرها معه في طائرة خاصة وأمام أطفالهما.

وبالرغم من انها قامت بالشكوى عليه، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن بأنه لن يتم اتهام براد بيت بجريمة الاعتداء الجسدي واللفظي.

وكان براد بيت خلال وقت سابق قد نفى هذه الاتهامات الموجّهة له من قبل زوجته السابقة بالرغم من انها قدّمت أدلة على ذلك ولكنهما انفصلا بعد الحادث بوقت قصير.

براد بيت يرفع دعوى قضائية ضد أنجلينا جولي

وكان النجم الهوليوودي "براد بيت" قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة أنجلينا جولي بعد أن قامت الأخيرة ببيع حصته في شركته الخاصة دون علمه مما تسبب بضرر للشركة، حيث أنه كان يسعى لتعويضات مالية.