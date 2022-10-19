الكيمياء ما زالت موجودة .. حوار حميمي بين براد بيت وجينيفر أنيستون يثير شائعات عودتهما

أُثيرت في الفترة الماضية الكثير من الشائعات التي تعلق بعودة العلاقة الرومانسية بين الثنائي الهوليوودي الشهير براد بيت وزوجته السابقة النجمة العالمية جينيفر أنيستون وذلك بعد اللقاء الذي جمعهما في كواليس حفل جوائز Sag.

براد بيت وجينيفر أنيستون في حوار رومانسي

اجتمع الثنائي براد بيت وجينيفر أنيستون في لقاء مميز خلال كواليس حفل توزيع جوائز sag، وبعد هذا اللقاء انضم الثنائي الشهير الى مكالمة جماعية جمعتهم مع عدد كبير من المشاهير.

وكان الهدف من هذه المكالمة الجماعية التي جمعت عدد كبير من المشاهير جمع الأموال من أجل دعم المساجين المصابين بفيروس كورونا في هذه الفترة،

وظهر النجم العالمي وزوجته السابقة جينيفر انيستون وهما يقومان بإعادة قراءة سيناريو رومانسي من فيلم سينمائي قديم تم عرضه سابقًا في فترة الثمانينات.

وكان اللافت في الحوار طريقة تعامل الثنائي مع الحوار وظهور علامات التوتر والخجل عليهما، مما أثار حالة من الضحك بين بقية المشاهير، فيما اعتبر الجمهور أن التوتر وطريقة الحوار كشفت أن الكيمياء بينهما ما زالت موجودة.

هل يعود براد بيت لجينيفر أنيستون؟

أثارت هذه المكالمة والطريقة التي ظهر بها الثنائي العديد من الأسئلة حول إمكانية إحياء الثنائي علاقتهما من جديد بعد مرور ما يقارب الـ 17 عامًا على انفصالهما.

ويشار بان براد بيت وجينيفر أنيستون كانا متزوجان لمدة خمس سنوات وكانا من أشهر ثنائي هوليوودي، ولكنهما انفصلا بعد أن اكتشفت جينيفر أنيستون خيانة براد بيت مع النجمة أنجلينا جولي.