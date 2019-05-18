برعاية ساويرس.. صلح بشرى ومحمد رمضان بعد الكليبات الخلافية بينهما

يبدو أن الأمور الخلافية بين الممثلة المصرية بشرى ومواطنها الفنان محمد رمضان، عرفت طريقها إلى الحل.

وتوجه الفنان محمد رمضان صباح اليوم إلى مدينة كان في فرنسا بعد دعوة من رجل الأعمال المصري ومؤسس مهرجان الجونة السينمائي، نجيب ساويرس، لينضم إلى من الحفل الذي أقامه على هامش المهرجان في دورته الـ72.

وفي مهرجان كان قام ساويرس بدور الوساطة لإتمام الصلح بين رمضان والفنانة بشرى رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث نشرت بشرى صورة لها برفقة رمضان وأرفقتها بتعليق قالت فيها: "بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين وشكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا بس الحقيقة ان مفيش خلاف وده تنافس فني ليس إلا والأهم سعادة الجمهور، وإن شاء الله بعد كدة نشتغل مع بعض مش نتبارز بالأغاني بس".

وبذلك قام الطرفان بطي صفحة الخلافات بينهما والتي بدأت بعدما طرحت بشرى كليب أغنية "كوبرا" والتي هاجمت فيها محمد رمضان وكليباته بطريقة غير مباشرة.

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