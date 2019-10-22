"بروكار" يعيد نجمة باب الحارة إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الغياب!

بعد غياب لمدة 3 سنوات، تعود النجمة السورية "تاج حيدر" إلى الشاشة بعمل من إنتاج شركة "قبنض" يحمل اسم "بروكار" وينتمي إلى فئة البيئة الشامية.

العمل من كتابة سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب، وتعود قصة المسلسل إلى عام 1942، حول صناعة "البروكار" وكيف يحاول أحد المهندسيين سرقة هذه الصناعة وإخراج صناعة بديلة عنها. القصة تدور في إيقاع بوليسي، إذ تبدأمن جريمة قتل ويكون القاتل مجهول الهوية.

المسلسل سيمثل عودة قوية لتاج بعد غياب، ويتواجد في العمل النجمة "سلمى المصري، رنا الأبيض، قاسم ملحو، وغيرهم..."؟.

يُشار إلى أن حيدر قدمت الكثير من الأعمال أهمها "باب الحارة" الجزء الأول والثاني بدور "جميلة" ابنة أبو عصام، وطوق البنات بأجزاءه الأربعة، ومسلسل صبايا الجزء السادس، بالإضافة إلى الغفران، الولادة من الخاصرة والمزيد من الأعمال الناجحة الأخرى.

يذكر أن حيدر رُزقت بطفلتها الأولى "إيلا" واحتفلت بذلك مع نجوم الفن من بينهم "شكران مرتجى، صفاء سلطان، سلمى المصري، روعة السعدي، وأحيا الحفل المطرب حازم الشريف.

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