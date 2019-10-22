حياة الفهد توجه نداء للفاشينيستات: اتركوا المهنة لأصحابها!

حلت الممثلة القديرة الكويتية "حياة الفهد" ضيفة على برنامج ليالي الكويت من تقديم "عبد الله يحيى" و"غادة رزوقي".

خلال الحلقة تحدثت السيدة حياة الفهد عن مفتاح النجاح للوصول إلى قلوب المشاهدين وهو"استخدام تعابير الوجه" أو "أدوات الوجه" كما وصفتها الممثلة، وأكدت أنه يجب على الفنان أن يحب عمله من داخله ويحب مهنته.

"دمعتي رخيصة"، هكذا وصفت حياة نفسها عند سؤالها عن طريقة تأدية الأدوار التي تحتاج دموع، لتجيب أنها تستحضر مواقف معينة وأن نقاط ضعفها في هذا الموضوع ثلاث "كبير السن، الطفل، والحيوان" مؤكدة أنها شخصية حساسة.

وحول رأيها بالنجوم الشباب قالت أنا لا أرريد أن أحكم على أحد، إلا أن السوشال ميديا أخذت الفنان من مهنته وأصبح ظهوره المتكرر عليها سبب لعدم نجاح أغلب الأعمال، خاصةٌ عندما يروج على السوشال ميديا لمنتجات قد تسبب الضرر للمستخدم مما يجعل الجمهور لا يصدق أدواره التمثيلية. لتضيف لاحقاً أن "السوشال ميديا هي نهاية الفنان".

ووجهت رسالة للممثلين الذين إتجهوا للفاشون "الفاشنيستا" أن يتركوا هذه المهنة لأصحابها والمختصين فيها ويركزوا على التمثيل لأنهم يمثلون الأجيال الجديدة.

من ناحية أخرى أكدت أن الجيل الجديد لا يحب بعضه ومملوء بالغيرة والحسد على عكس أيام زمان حيث كانوا وما زالوا يحبون بعض ضاربة مثال على علاقتها بسعاد العبد الله المليئة بالحب والتفاهم.

الفنانة حياة التي كانت سبق وأن أدت أدوار أكبر من عمرها، أكدت أن الفنانيين الشباب لن يقبلوا هذه الأدوار لو عرضت عليهم ومن ناحية أخرى لن يكون أدائهم مقنعا بسبب عمليات التجميل التي جعلتهم نسخة واحدة مضيفة ان لا أحد يتعب على نفسه من أجل تحسين قدراته التمثيلية.

واختتمت الحلقة بإعلان أنها سوف تتواجد في الموسم الرمضاني القادم لعام 2020 بعمل تراثي وبدور أم هارون وأنه سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: