نسرين طافش تخطف الأضواء في حفل تتويج ملكة جمال مصر 2019!

شاركت الفنانة السورية "نسرين طافش" في لجنة التحكيم لاختيار ملكة جمال مصر لعام 2019 الذي أقيم أمس بمدينة نصر حتى ساعات الصباح الأولى.

لفتت طافش الأنظار لحظة وصولها بفستان قصير باللون البنفسجي تميز بوجود شاحط طويل من تصميم المصمم المصري "هاني البحيري" ونسقت معه حذاء مفتوح من الأمام بلون ذهبي وعقد من نفس اللون وإكسسوار شعر بسيط.

وأبدت طافش خلال الحفل رأيها بالمتسابقات وأضافت في لقاء: "مقاييس الاختيار لا بد ألا تركز على المظهر الخارجى للمتسابقات فقط ولكن على عوامل أخرى منها الثقافة والاطلاع واللباقة وأن يكون لديها فكر ورؤية حول كيفية تطوير بيئتها المحيطة بها فضلا عن أن تكون فتاة تتمتع بروح المسؤولية حيث إنها تصبح بمثابة سفيرة لبلدها"

وبدورها شاركت الفنانة السورية صور إطلالتها مع الجمهور ونالت تعليقات إيجابية منهم وأبدو إعجابهم بإطلالتها.

يذكر أن نسرين تطاردها الشائعات حول إرتباطها بزوج الفنانة أصالة نصري المخرج طارق العريان، لتؤكد أن هذا غير صحيح ومن أطلق الإشاعة "ناس فاضية"!

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