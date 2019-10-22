قمر تتسبب بسحب إقامة إنجي خوري من لبنان!

أعلنت منذ ساعات السورية المثيرة للجدل "إنجي خوري" في بث مباشر عبر حسابها على إنستغرام وهي تبكي أن الفنانة قمر تسببت بسحب إقامتها من لبنان وأنها سوف تعود لسوريا.

وقالت إنجي :"هيك بتعمل فيي، بعد ما تنازلت عن الشكوى لما كنتي محبوسة لـ3 أيام في المخفر.... شو بدي إعمل بحالي! كيف بدي إرجع ع سوريا!!"

يذكر أن الخلافات بين قمر وإنجي ما زالت مستمرة ويوجد دعاوى قضائية بين الطرفيين على إثر تراكمات وإتهامات خطيرة من خطف وضرب من قبل قمر والفنان اللبناني أدم بحق السورية إنجي خوري.

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