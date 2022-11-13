بريتني سبيرز غاضبة من هذه النجمة وتعلّق "تريدين موتي وأنا لم أمت بعد"

أثارت النجمة العالمية ميلي بوبي براون غضب النجمة بريتني سبيرز وذلك بسبب تصريحاتها خلال أحد المقابلات التلفزيونية، حيث أدت هذه التصريحات الى ردّ فعل غير متوقع من بريتني سبيرز.

ميلي بوبي براون تثير غضب بريتني سبيرز

ظهرت النجمة العالمية "ميلي بوبي براون" كضيفة في برنامج The Drew Barrymore Sho وذلك للترويج لفيلمها الجديد Enola Holmes 2 والذي سيعرض على منصة "نيتفليكس".

وخلال المقابلة التلفزيونية سألتها مقدمة البرنامج حول خططها المستقبلية لحياتها العملية، فكشفت النجمة ميلي بوبي بأنها تتمنى أن تقوم بتجسيد شخصية بريتني سبيرز في فيلم لسيرة ذاتية يتحدث عن حياتها.

وتابعت ميلي كلامها: "متأثرة جداً بشخصية بريتني سبيرز وفي قصة حياتها بالكامل، أتابعها منذ ان كنت طفلة وأتمنى ان اجسّد شخصيتها في فيلم سيرة ذاتية".

ردّ فعل غير متوقع من بريتني سبيرز

يبدو واضحاً بأن سبيرز لم تتقبل هذا الكلام من ميلي بوبي براون بالرغم من أنه ايجابي، بل قامت بمهاجمتها على تصريحاتها هذه، ونشرت بريتني صورة باب منزل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وبدأت التعليق بانتقادها لعائلتها ثم مهاجمة ميلي بوبي براون، فقالت: "من المضحك أن نفس الشخصين اللذين منحاني الحياة هما نفس الشخصين اللذين سلبا الحياة مني".

وانتقلت الى موضوع ميلي بوبي فقالت: "هناك أشخاص يريدون تجسيد شخصيتي في فيلم للسيرة الذاتية، ولكني أريد ان أقول لهم إنهم يريدون موتي وأنا لم امت بعد".

وهنا اوضحت بريتني بان تقديم فيلم أو مسلسل عن سيرتها الذاتية غير مرّحب به طالما هي على قيد الحياة.