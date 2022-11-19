بريتني سبيرز وسام أصغري يثيران الجدل بسبب بثّ مباشر من غرفة نومهما

أثارت النجمة العالمية بريتني سبيرز وزوجها "سام اصغري" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تسجيلهما بثًّا مباشرًا من غرفة نومهما يوم الخميس الماضي.

تفاصيل البثّ المباشر بين بريتني سبيرز وسام أصغري

شارك"سام أصغري" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بثّ مباشر اثار به الكثير من الجدل بين المتابعين وذلك يوم الخميس الماضي.

وظهر سام أصغري في البثّ وهو على السرير رفقة بريتني سبيرز، ولكن بريتني لم تظهر وجهها حيث أنه سُمع صوت لسام بينما كانت الغرفة ظلام وهو يقول لبريتني "هل أستطيع ان أظهرك في البثّ؟".

و\لكن النجمة ذات الأربعين عاماً بدا عليها الارتباك وقالت: "أين تريد أن أظهر؟ ماذا تقول"، ليوضّح لها سام بعد ذلك بأنه يريدها أن تظهر للمتابعين في البثّ.

ألا ان سام اصرّ بان يخرجها الى البثّ المباشر، لتردّ عليه بريتني بصوت مرتفع: "ليس لديّ ما أقوله ولا أريد ان أتحدّث الآن"، وبعدها أنهى سام البث.

ردّة فعل المتابعين على البثّ

انقسم المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لردّة فعل بريتني سبيرز فمنهم من عارض ردّة فعلها وعلق: "لم يعجبني ما فعلته، ما الذي كانت تفكر به".

ودافع عدد كبير عن تصرف سبيرز حيث قال أحدهم: "أتخيّل أنه لم يكن يجب على سام ان يفاجئها بالبث المباشر بل كان يجب ان يسألها حول رغبتها في الظهور قبل ذلك".

وفي أحد التعليقات الأخرى: "هذا الحديث طبيعي وشائع ما بين الأزواج".