بسبب تهميش أدوارهم.. نجم جديد ينفصل عن مسلسل "طائر الرفراف-فريد"

أعلن النجم التركي الشهير "منديريس سامانجيلار" انفصاله عن المسلسل الشهير "طائر الرفراف" أو كما يشتهر بالوطن العربي تحت اسم فريد بالرغم من أن المسلسل في بداياته ويحصل على نسب مشاهدات عالية.

منديريس سامانجيلار ينفصل عن مسلسل "طائر الرفراف"

انسحب النجم التركي "منديريس سامانجيلار" من مسلسل "طائر الرفراف"، حيث انه ان يجسّد شخصية "المعلم نجيب" الذي يقوم بصناعة الخواتم الثمينة لشركات آل كورهان.

ولم يعلّق النجم التركي الشهير حول الأسباب التي جعلته ينسحب من المسلسل كما أن الشركة المنتجة لم تكشف أو تعلن أي تفاصيل أخرى حول الأمر.

أسباب انفصال منديريس سامانجيلار وجانسو فيرنجي

لم يكن النجم التركي الشهير "منديريس سامانجيلار" أول نجم تركي يعلن انفصاله عن مسلسل "طائر الرفراف" في بداياته، فقد أعلن خلال الأسبوع الماضي النجم التركي الشهير "جانسو فيرينجي" انفصاله عن المسلسل بشكل دائم حيث أنه كان يجسّد دور الخادم ابراهيم.

وكشفت بعض المصادر بان أسباب انفصال النجوم عن المسلسل بالرغم من النجاح الكبير الذي يحققه حاليًا في تركيا والوطن العربي، كاشفين أن تفاصيل المسلسل كانت تتضمنهم في بدايات الحلقات ثم بداوا بالاختفاء تدريجياً دون أن يكون لهم دور مهم في المسلسل، لتتمحور الأحداث حول سيران وفريد فقط.

رأي الجمهور بانفصال النجوم

بالرغم من ان الجمهور أكّد بأن بان انفصال شخصية الخادم ابراهيم لن تؤثر على أحداث العمل بسبب قلة مساحة الدور، إلا أن انفصال شخصية المعلم نجيب شكلت صدمة كبيرة للجمهور، خاصة ان العديد توقع أن يؤثر المعلم نجيب على شخصية فريد خلال الأحداث القادمة.

يُشار بان المعلم نجيب هو الشخص الذي يحاول تعليم فريد، ويسعى بشتى الطرق ان يؤثر عليه، ويتعامل معه بقسوة حتى يتمكن من تحسين تصرفاته وحياته.

نبذة عن مسلسل طائر الرفراف

يشار بان مسلسل طائر الرفراف لاقى نجاحًا كبيرًأ منذ بداية عرضه حيث أن قصته تدور حول الشاب المدلل والغني والوسيم "فريد" الذي يجبره جدّه على الزواج تقليدياً من فتاة من عنتاب والتي تجبر هي ايضا على الزواج لأنه اختارها بدلاً من شقيقتها.

وتنتقل الفتاة للعيش معه في اسطنبول ولكن يبقى زواجهما على الورق لتبدا تفاصيل القصة بظهور عندما يعرّفها على حبيبته وعندما يأتي حبيبها من عنتاب.