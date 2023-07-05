بسبب ملابسها المثيرة.. سيريناي سيركايا تتعرّض لانتقادات في مسلسلها الجديد

تصدّر اسم النجمة التركية الشهيرة "سيريناي سيركايا" وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى وذلك بعد أن طرحت منصة نيتفليكس الصورة الاولى لها من مسلسلها الجديد الذي تجسد فيه دور المحامية ليلى تايلان.

سيريناي ساريكايا تتعرّض لانتقادات عديدة بسبب ملابسها



طرحت منصة "نيتفليكس" العالمية الصور الأولى للنجمة التركية "سيريناي ساريكايا" من مسلسلها الجديد KGKG والذي سيطرح قريباً على المنصة.



وبالرغم من أن المسلسل لم يُعرض بعد إلا انه تعرّض لانتقادات عديدة خلال الأيام الأولى من تصويره وذلك بسبب ظهور سيريناي ساركايا بملابس مثيرة من الصور المتداولة لكواليس العمل.



وكانت سيريناي قد ظهرت وهي ترتدي كروب توب باللون الأبيض أسفل روب المحاماة الأسود مما جعلها تتعرّض لانتقادات عديدة بسبب الملابس المثيرة تحت الزي الرسمي للمحاماة.

ورأى العديد من رواد السوشال ميديا أنه من غير المنطقي ارتداء ملابس جريئة أسفل روب المحاماة، مما أثار حالة من الغضب لا سيما بين أبناء المهنة.

سيريناي سيركايا بالبكيني وتثير شائعات علاقتها



أثارت النجمة التركية "سيريناي سيريكايا" خلال وقت سابق جدلًا كبيرًا بعد ان ظهرت وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بالبكيني الأسود المثير بينما كانت رفقة منتج تركي مشهور حيث أثارت شائعات ارتباطها به.

وعلى صعيد مختلف شاركت الفنانة سيركايا في الموسم الأول من مسلسل المافيا العائلة الذي جمعها بالفنان كيفانش تاتليتنوغ وجسدت دور الطبيبة النفسية ديفلين التي تلتقي بـ أصلان خلال سفرها لتبدأ بينهما علاقة حب.