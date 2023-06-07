قبل بدء تصوير مسلسلها.. سيريناي سيركايا بالبكيني أثناء إجازتها

قررت النجمة التركية الشهيرة "سيريناي سيركايا" الابتعاد عن العمل والاستمتاع بوقتها في مدينة ميكونوس وذلك مع انتهاء الموسم الاول من مسلسل العائلة الذي انتهى قبل مدة قريبة وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان كيفانش تاتلينوغ.

سيريناي سيركايا تستمتع بإجازتها في ميكونوس بعد انتهاء مسلسل العائلة



نشرت النجمة التركية "سيريناي سيركايا" مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث تقضي إجازتها الصيفية مدينة ميكونوس.



ولفتت الفنانة التركية الأنظار بإطلالتها التي وصفت بالمثيرة جدًا حيث ظهرت مرتدية بكيني من قطعتين باللون الأزرق المموّج والذي جاء بقصة مثيرة للغاية.



وشاركت الفنانة التركية صورها وهي تتجول مع وضعيات مختلفة على شاطئ البحر، وبدت في غاية الاستمتاع، وفي صورة أخرى ظهرت وهي تعدل القسم العلوي من ملابس البحر مما عرضها للهجوم من قبل جمهورها الواسع.

وتستعد النجمة التركية بعد الانتهاء من إجازتها لتصوير الجزء الثاني من مسلسل العائلة.

سيريناي سيركايا في مسلسل "العائلة"



وكانت النجمة التركية "سيريناي سيركايا" قد انتهت من تصوير الموسم الاول من المسلسل "العائلة" وهو من بطولتها الى جانب النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" ولاقى المسلسل نجاحًا كبير ًامنذ بداية عرضه حيث أنه سيستمّر الى الموسم الثاني خلال الأشهر المقبلة.



وشاركت سيريناي االعديد من الفيديوهات واللقطات لها رفقة كيفانش تاتليتوغ من كواليس تصوير مسلسل "العائلة"، وكانت العديد من الشائعات قد انتشرت حول وجود علاقة بينهما بسبب انسجامهما، حتى ان بعض الأخبار تناقلت ان زوجة كيفانش شعرت بالغيرة منها مما تسبب ببعض المشاكل بينهما.