بسمة بوسيل تتجاهل أزمتها.. وتطرح أغنية جديدة لجوليا بطرس

لم تسمح الفنانة المغربية بسمة بوسيل من أزمتها الأخيرة بشأن حقوق ملكية أغنية "أنا اللي بختار"، من إيقافها في طرح أغلفة أغانٍ أخرى لنجمات أخريات.

بسمة بوسيل تطرح غلاف أغنية "بكرا شي نهار"

توجَّهت بوسيل عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت مقطع فيديو لغلاف أغنيتها الجديد "بكرا شي نهار" للنجمة اللبنانية جوليا بطرس، إذ غنتها بطريقتها وأرفقتها بفيديو مصور يجمعها بابنها "آدم" من طليقتها الفنان المصري تامر حسني.

وتظهر بوسيل في الفيديو ممسكة بيد طفلها أثناء تجاولهما في أحد الأماكن السياحية، ويبدو أنها وثَّقته في فصل الشتاء، إذ ارتدى كليهما سترات سميكة.

وأرفقت بوسيل الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "من احب الاغاني على قلبي، و انا بغني الكوفر ده كنت شايفه ادم قدامي و هو راجل كبير، أدعو الله أن يبارك بملائكتنا".

وأشارت بوسيل لاسم المغنية الأصلية، وكتبت: "الأغنية الأصلية للنجمة التي ليس لها مثيل جوليا بطرس"؛ حيث يبدو أن الفنانة تعلمت الدرس من أزمتها السابقة حينما لم تشر للفنانة اللبنانية هبة طوجي حينما طرحت غلاف أغنيتها "أنا اللي بختار".

وطلب بوسيل من متابعيها اختيار أغنية الغلاف القادم، إذ ترغب أن تؤدي أغنية مغربية، وكتبت: "الكفر يلي جاي مغربي، اكتبولي اقتراحاتكم عاونوني".

بسمة بوسيل تحذف غلاف أغنية "أنا اللي بختار"

ويُشار إلى غلاف أغنية "بكرا شي نهار"، يأتي بعد حذف بوسيل غلاف أغنية "أنا اللي بختار" الخاص بالمغنية هبة طوجي.

ونشرت بوسيل عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام أغنيتها الخاصة بالطفولة، وعلقت: "صباح الخير أحبائي. لما حدا يغني لحدا غني عن التعريف، يعني عنده تاريخ وشهرة وثقة بالنفس. ملخص ما حدا يجبلي سيرة الكافر الحراق، حرقته، صارت قصة تحرير واستقلال، ما بدها هلقد. تحياتي".