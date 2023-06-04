بسمة بوسيل تتمرد مجددًا.. وتغني "أنا بدي طير" في زفاف ميرنا نور الدين

حدثت الفنانة المغربية بسمة بوسيل حالة من الجدل، بعد أدائها أغنية "أنا بدي طير" في حفل زفاف الفنانة المصرية ميرنا نور الدين الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

بسمة بوسيل تغني في زفاف ميرنا نور الدين

ورغم التحذيرات والإنذارات التي وجهتها شركة "وتري" لبوسيل، بشأن حقوق ملكية أغنية "أنا بدي طير" الخاصة بالمغنية اللبنانية هبة طوجي، إلَّا أنها قررت زف العروسين على أنغام الأغنية، كما رقصت على أنغامها بحماس.

واختارت بوسيل فستانًا أسود قصيرًا، تميَّز بقصة الـ"وان شولدر" وبأكتاف دراماتيكية جاءت على شكل كشاكش أنيقة.

يأتي غناء بوسيل للأغنية بعد إصدار شركة "وتري" بياناً تطرقت فيه لتعديات بوسيل على حقوق ملكية أغنية "مين اللي بيختار"، التي أعادت إطلاقها على شكل "كوفر".

شركة "وتري" تهاجم بسمة بوسيل

وأوضحت أن حذفها للكوفر يعود لنشر بوسيل إياه دون ذكر عنوان الأغنية الأصلية، وأسماء أصحاب الحقوق الأساسيين، وجاء في البيان: "كان يجدر بها ذكرهم كالآتي.. "من للي بيختار"؛ للفنانة هبة طوجي، كلمات غدي الرحباني، موسيقى وتوزيع وإنتاج: أسامة الرحباني".

وتابعت الشركة: "بسمة بوسيل نسبت الإنتاج الموسيقي للعمل المذكور إلى شخص آخر هو جلال فهمي، الذي لا علاقة له بالنسخة الأساسية المستعملة (الماستر)، الأمر الذي يشكل تعدياً واضحاً وثابتاً على حقوق الملكية الأدبية والفنية".

وأشارت الشركة إلى أن بوسيل استخدامت الكوفر من أجل "الترويج والتسويق لمنتج تجاري؛ الأمر الذي يؤدي حكما إلى تحوير استعمال العمل الفني إلى تجاري بحت، ويشكل تعدياً إضافياً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وفقا للقوانين والأنظمة لأن هكذا نوع من الاستغلال التجاري لا يجوز القيام به إلا من خلال الحصول على موافقة مسبقة وخطية من أصحاب الحقوق الأمر غير المتوفر في حالتنا الحاضرة".

وشددت أن بوسيل تعدت مجددًا على حقوق الملكية الفكرية عبر إعادة نشر الفيديو كليب عبر حسابها في "إنستغرام" بعد حذفها دون حذف الترويج الإعلاني التجاري وذكر أسماء أصحاب الحقوق الأساسيين، إذ كان يجدر بها الرجوع عن الخطأ و ذكر أصحاب الحقوق.

وأكَّدت "وتري" أنه كان باستطاعة أصحاب الحقوق التصرف بإيجابية مع الموضوع في حال عادت بوسيل عن تعدياتها، ونشر تصحيح من قبها على صفحاتها الخاصة وليس فقط على "Insta Story" كما سبق وفعلت.