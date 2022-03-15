بسمة بوسيل تنشر صورة لشقيقتها للمرة الأولى.. والمتابعون مسحورون بجمالها

أشعلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تجمعها بشقيقتها.

شاركت بسمة بوسيل متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تجمعها بشقيقتها أثناء قضائهما وقتًا ممتعًا في مدينة الجونة، حيث أرفقتها بتعليق: "حبي" مع هاشتاغ "أخوات".

ورغم كتابتها كلمة "أخوات"، إلَّا أنه غير مؤكد إذا ما كانت الفتاة التي في الصورة هي شقيقتها حقًا أم صديقة تعتبرها بمثابة الشقيقة، رغم ذلك فقد لفتت الأنظار إلى جمالها البسيط الساحر.

وتألقت بوسيل مُرتدية كروب توب أبيض بطبعات سوداء وبنطال رياضي رمادي مع بعض القطع باللون الفيروزي، ونسَّقت إطلالتها بحذاء رياضي باللون الفيروزي. في حين، اختارت شقيقتها إطلالة غلب عليها اللون البيج مُرتدية قميص فضفاض وبنطال من الجلد.

ويجدر الإشارة إلى أن الشابة التي في الصورة تدعى شهيندا سيد، وهي تعمل ستايلست وتشارك متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" الذين يصل عددهم إلى أكثر من 12 ألف متابع نصائح حول الجمال والموضة وصورًا من إطلالاتها الجميلة.