بسمة وهبة: زوجي الأول سبب ثرائي.. وندمت على توجيه هذا السؤال لسما المصري

قالت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، إنها من أوائل 3 مقدمات للبرامج في مصر، موضحًة أنها لا تنزعج من أي شخص يسألها عن سبب خلعها للحجاب، لأن الحجاب فرض.

وأكدت أنها لن تنسى محاورتها للإعلامي المصري مفيد فوزي، لأنه مدرسة تتعلم منه أثناء مقابلته.

وأوضحت الإعلامية المصرية، في مقابلة تلفزيونية أنها لم تهاجم المطربة المصرية أنغام، لشخصها، لكنها تحدثت في المطلق بسبب رؤيتها زوجة أحمد إبراهيم الأولى مقهورة.

وأوضحت أن البعض يعرف عنها معلومة مغلوطة أنها سعيدة في حياتها، ولكنها على العكس من ذلك، مشددًة على أنها لم تقدم برنامجًا دينيًا في حياتها وما يعرفه الجمهور عن برنامج "قبل أن تحاسبوا"، فقد كان برنامجًا اجتماعيًا.

وأكدت بسمة، أن ثراءها الحقيقي، وراءه زوجها، منوهًة إلى أنها محظوظة في زيجاتها.

وأعربت عن أمنيتها في محاورة المطربة الإماراتية أحلام، رغم أنها حاورتها سابقًا، لكنها تريد أن تُخرج أحلام، الحقيقية للجمهور.

وأعلنت الإعلامية المصرية، أنها تعرضت لمحاولة قتل منذ عدة سنوات عندما كانت تعمل في قنوات روتانا، وكانت الشكوك تحوم حول سيدة، لأنها تعرضت لحادث سيارة، كان عليه علامة استفهام، وأنها مدبرة. وأضافت بسمة، أنها لن تفصح عن اسم هذه السيدة، لأنها تعرف نفسها.

وبشأن إصابتها بمرض السرطان، مجددًا قالت إنها تعرضت للإصابة به مرة واحدة وشُفيت منه، لكن عندما تعرضت لوعكة صحية مرة أخرى لم تكن عودة للسرطان ولكنها كانت إصابة بأمراض خطيرة في المعدة، وأجرت عملية جراحية بالخارج وشُفيت من هذا المرض.

وفسّرت بسمة، سبب بُكاء ضيوفها في بعض حلقات برنامجها "شيخ الحارة"، لأن الضيوف يشعرون بارتياح نفسي، وهي تتحدث معهم بإنسانية ويكون حديثها معهم من القلب، وهو الأمر الذي يجعلهم يصابون بنفس الشعور من الإنسانية، فيتحدثون بمصداقية، منوهًة: "أنا أبكي معاهم عشان حسي مرهف".

وأعلنت بسمة وهبة، عن ندمها على طرح سؤال لسما المصري، حول شخص قال لها إنها ستنزل القبر وهي تشرب كأس، وبالتالي بكت، مستطردًة: "كان عليّ ألا أتدخل في المسائل الدينية".

يُذكر أن أزمة بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، تصاعدت حيث قررت نقابة الإعلاميين في مصر، وقفها بسبب أزمة حلقة الفنان ماجد المصري وإهانته للأفارقة أصحاب البشرة السمراء، ثم اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بثْ البرنامج لمدة شهر، إضافة إلى أن بسمة، قررت تقديم استقالتها من القناة، بسبب خلافات على عرض حلقة الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب.

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