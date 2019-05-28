شاهد بالفيديو: تصريحات ياسمين الخطيب عن خالد يوسف التي تسببت بإيقاف برنامج "شيخ الحارة"

تسببت حلقة الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب بإيقاف برنامج "شيخ الحارة" وقيام مذيعته بسمة وهبة بتقديم استقالتها لقناة "القاهرة والناس" بحسب ما ذكرته عدة تقارير صحفية، ويأتي هذا بعد التصريحات المثيرة للجدل من ياسمين الخطيب حول زواجها من خالد يوسف وعلاقتها به.

وكانت الخطيب خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة" قد وصفت زواجها من المخرج والبرلماني خالد يوسف بمثابة اللعنة التي تلاحقها على الرغم من انفصالهما، وعلقت على موضوع الفيديوهات الإباحية والفتيات اللواتي ظهرن بصحبة خالد يوسف، وقالت أنها تشعر بالشفقة عليهن بسبب ما حدث.

وبسبب هذه التصريحات وغيرها خلال الحلقة، خرج بعدها خالد يوسف عن صمته وتوعد البرنامج والقناة برفع قضية تشهير ضدهم، نظرًا لخوضهم في أموره الشخصية، والحديث المكثف عن حياته وعائلته وهو ما اعتبره أمر مرفوض تمامًا، لذا تكهن البعض أنه قام بما وعد، وهو السبب وراء حذف حلقة ياسمين الخطيب وإيقاف البرنامج.

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