بسمة وهبه تحتفل بزفاف ابنها السعودي وتظهر بـ "العباءة السوداء"!

شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبه جمهورها عبر إنستغرام بصور من حفل زفاف ابنها السعودي، وظهرت وهبي في الصورة وهي تحتضن ابنها والذي لم تكشف عن ملامحه مُرتدية فُستانًا براقًا باللون السكري، واعتمدت تسريحة الكعكة السفلية مع إسدال بعض الخصلات، وكتبت مُعلقة "احلى فرحة".

وفي صورة ثانية نشرتها ظهرت وهبه مُرتدية عباءة باللون الأسود مع تطريزات جانبية باللون الذهبي، وممسكة بيدها حقيبة كلاتش، ونشرت الإعلامية المصرية صورة من قاعة حفل الزفاف والتي تُظهر فخامة القاعة والترتيبات الخاصة بالفرح.

وكانت الإعلامية المصرية قد نشرت في وقت سابق فيديو تُعبر فيه عن حزنها لعدم تمكنها من حضور كتب كتاب ابنها وذلك بسبب العادات والتقاليد السعودية والتي تفرض عدم وجود نساء في "الملْكة".

يُشار إلى ان الإعلامية المصرية بسمه وهبه تزوجت من رجل سعودي لم تكشف عن هويته وأنجبت منه عبد الرحمن، وعبدالعزيز، وخديجة، وبعد انفصالها عنه تزوجت من رجل الأعمال المصري علاء عابد والذي انفصلت عنه هو الآخر بعد فترة من الزواج.

وعانت وهبه في حياتها بسبب حرمانها من حضانة أبنائها كما عاشت فترة صعبة خلال تجربتها مع مرض السرطان، وكانت وهبه قد ارتدت الحجاب لفترة ثم عادت وخلعته.

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